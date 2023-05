Esplosione e incendio in Porta Romana a Milano: “Un buco sul pavimento, vedo casa del vicino”

Milano, 11 maggio 2023 – “C'è un buco sul pavimento. Da casa mia si vede casa tua”. Uno alla volta, i residenti evacuati dal palazzo di via Vasari 22 salgono in casa accompagnati dai vigili del fuoco per constatare i danni causati dall’esplosione e dall’incendio di un furgone in zona Porta Romana. Si trovano davanti finestre esplose, pareti carbonizzate, acqua che cola. Pure pavimenti squarciati.

“I pompieri ci hanno già detto che è escluso di rientrare a dormire stanotte”, dice un residente del secondo piano, mentre un vicino del terzo è salito in casa a cercare i suoi due gatti rimasti nell'appartamento al momento della fuga di massa dopo l'esplosione in strada.

Sul marciapiedi restano gli sfollati, alcuni con le pantofole ai piedi. "Sono corsa in strada subito, ho fatto in tempo a prendere solo il cellulare", racconta una signora del secondo piano. "In quel momento - continua una ragazza con ancora il terrore negli occhi - stavo lavorando. Vivo al piano rialzato, ho visto scoppiare i vetri. È stato tremendo".

Altri residenti che in quel momento erano al lavoro in altre zone della città sono rientrati subito: "Il cellulare continuava a suonare, sia per l'applicazione collegata all'allarme anti incendio e sia perché nel frattempo i vicini mi volevano avvisare".

Sul posto anche Michele Albiani, presidente della commissione Sicurezza di Palazzo Marino: "Ringrazio la Protezione civile, i vigili del fuoco, la polizia locale, tutte le forze dell'ordine che stanno lavorando per riportare la situazione alla normalità. Si è evitata una strage".