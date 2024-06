Esplosione al colorificio Omega Color di Vignate. Operaio di 28 anni riporta ustioni di secondo grado

È stato investito da una fiammata divampata da un bidone nella ditta di vernici per segnaletica stradale in cui lavora, la Omega Color, a Vignate. A riportare ustioni di secondo grado in varie parti del corpo, un operaio 28enne. Trasportato in elisoccorso al Niguarda, non è in pericolo di vita, come era sembrato all‘inizio.

L‘infortunio si è consumato ieri alle 10.30, in campo per ricostruire le cause dell‘incidente ci sono gli ispettori di Ats e i carabinieri di Pioltello. A prestare i primi soccorsi al ferito, i sanitari del 118, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il capannone, dopo che gli operai dell’azienda avevano domato il rogo utilizzando gli estintori in dotazione. Altri colleghi sono stati medicati, per fortuna in codice verde. La drammatica sequenza dei fatti ricorda da vicino quella di qualche giorno fa, a Brugherio, dove, in un‘altra ditta di vernici, la Mega Wilckens, dopo un‘esplosione ha perso la vita Amadou Sanneh, dipendente, 24enne originario del Gambia. Dinamica simile, esito, per fortuna, diverso.

I fatti riaccendono i riflettori sul fenomeno con numeri da bollettino di guerra, 3 morti al giorno sul lavoro in Italia, maglia nera alla Lombardia, che l‘anno scorso ha dovuto fare i conti con 172 vittime (52 nel primo quadrimestre 2026).

Bar.Cal.