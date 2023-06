Milano, nè writer nè vandali: chi sono gli “esploratori urbani” sorpresi nella galleria della metropolitana a Inganni

Milano, 20 giugno 2023 – I tre si sono definiti "esploratori urbani", in giro per l'Europa alla scoperta di luoghi metropolitani. Peccato che la loro incursione gli sia costata una denuncia per interruzione di pubblico servizio. L'allarme è scattato alle 5.30 alla fermata Inganni della linea rossa: gli addetti della centrale operativa di Atm hanno notato tre ragazzi nella galleria del metrò e hanno immediatamente sospeso l'alimentazione alla rete elettrica, per poi chiamare il 112. Gli uomini della security li hanno intercettati in via Zurigo e consegnati ai carabinieri: "Siamo esploratori urbani", si sono sentiti dire dai tre giovani, due spagnoli di 20 e 23 anni e un portoghese di 21. La prima segnalazione aveva fatto pensare a un gruppo di writer, ma in effetti i ragazzi non avevano con loro bombolette spray e tutto l'armamentario dei graffitari: hanno riferito che stavano scattando foto nella galleria per documentare la loro presenza all'interno della metropolitana. Sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio: il metrò, che avrebbe dovuto entrare in servizio alle 5.30 per la prima corsa, è partito solo alle 5.45.