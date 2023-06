Spari nella notte in via Lorenteggio dopo la rissa nel locale: chi è stato e cosa è sucesso?

Milano, 19 giugno 2023 – Il litigio fuori da un locale. Poi, qualche ora dopo, i due colpi esplosi nello stesso punto. Spari nella notte in via Lorenteggio, dove qualcuno, ancora non identificato, ha sparato in aria con un fucile.

La segnalazione al 112

A dare l'allarme, attorno all'1.30, sono stati alcuni residenti della zona, che hanno chiamato il 112 per segnalare di aver sentito due colpi di arma da fuoco in strada. A seguito di quella telefonata, è scattato l'intervento dei carabinieri, che hanno trovato sull'asfalto e sequestrato un bossolo calibro 12 probabilmente esploso con un fucile.

La dinamica

Stando a quanto finora ricostruito dagli investigatori dell'Arma, nella tarda serata di domenica è andata in scena una rissa fuori da un locale, ma all'arrivo delle forze dell'ordine tutte le persone coinvolte si erano già allontanate. Qualche ora dopo, un'auto con due uomini a bordo sarebbe passata da quelle parti, e il passeggero avrebbe sparato due colpi in aria a scopo intimidatorio. I militari hanno avviato le indagini per risalire agli autori del raid.