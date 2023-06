Aggressione con spray urticante in piazza XXV Aprile: due ragazze e un ragazzo portati in ospedale

Milano, 19 giugno 2023 – Un'aggressione si è verificata nella notte tra domenica e lunedì 19 giugno, in centro a Milano, dove due ragazze e un ragazzo sono rimasti feriti in modo non grave, dopo aver inalato dello spray urticante.

Al momento non è ancora chiaro che cosa sia accaduto. Il 118 è intervenuto alle 3.15 in piazza XXV Aprile, cuore della cosiddetta movida di corso Como, trasportando le due ragazze, di 18 e 19 anni, in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli, e il giovane, di 28, in giallo al Policlinico per traumi al capo. Sul posto è intervenuta la Polizia, che sta ricostruendo l'episodio dai contorni violenti.

Il precedente

Venerdì scorso, otto persone a bordo della metropolitana lilla avevano fatto ricorso alle cure dei soccorritori per un caso di intossicazione probabilmente dovuta a spray urticante: tosse, bruciore agli occhi, prurito. Questi i sintomi accusati dai passeggeri all’interno del vagone alla fermata Monumentale, prima di essere medicati fuori dal treno.