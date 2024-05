Escort adolescenti e una società senza l’anima

Parsi

Già nel 2011 avevo pubblicato un piccolo saggio dal titolo “La Felicità al tempo delle escort“ (Massetti Rodella Editore). Quel che affermavo, e che ora mi preme ribadire di fronte al caso delle escort adolescenti, è che viviamo in una dimensione in cui tutto è mercificato e fatto per essere consumato. In tale situazione, l’esteriorità fa premio su ogni cosa, impone modelli che possono essere “comprati”, rende l’uomo eterodiretto, non libero né coraggioso. La tecnologia ha un ruolo importante, avendo dato una spallata a tradizionali certezze e a tradizionali limiti, e reso ardua una ricognizione antropologica che consenta all’uomo di radicarsi, di avere senso di sé. A ciò si aggiunge la caduta delle fondamentali ideologie su base antropologica, il venir meno della fiducia nella dimensione pubblica e politica, il senso di eco-precarietà e la scomparsa, nell’immaginario collettivo, della dimensione del futuro, inteso come futuro dell’umanità e non solo individuale. Ciò che conta è il consenso, sia nella sfera politica che in quella economica ed estetica. Si tratta di un consenso conseguito anche a scapito del valore. La peste morale di oggi non è l’indegnità o l’incidenza interiore, ma l’impopolarità. L’opportunismo fa appello a un egoismo piccino e a una soddisfazione da “favorite”, ottenuta sgomitando e superando qualcuno, in una sorta di medioevo di ritorno, con una gerarchia sociale fondata su privilegi e vincoli personali, ma, al contrario di quello storico, privo di aristocrazia e di un codice etico della fedeltà. E comunque, opportuniste sono le escort, opportunista due volte è chi le paga. L’affermazione sociale oggi non passa più attraverso competenze o realizzazione di cose che hanno valore, è l’idea stessa di valore, in senso etico, a essersi smarrita. Il prezzo la sostituisce. Le escort sono la tipica fauna di una simile realtà esteriorizzata e vanificata. Ma l’anima animata e animante non è certo l’anima delle escort, dei loro procacciatori e dei loro “utilizzatori finali”. E’ l’anima che ha radici che la sostanziano e ali che la elevano. Bisogna insegnare questo agli adolescenti.