Eicma 2023, si chiude l’edizione dei record: oltre 560mila visitatori. “E pensare che qualcuno diceva che siamo obsoleti”

Milano – Cala il sipario su Eicma 2023 e arriva il momento dei bilanci per quella che è stata un’edizione storica. Quello che si è chiuso ieri, domenica 12 novembre, alla Fiera di Rho è stato infatti il Salone più visitato di sempre nella storia della kermesse: il conto finale dice che i padiglioni con le novità del mondo delle due ruote sono stati visitati da 563.848 persone. Vale a dire il 19% in più rispetto all’edizione 2022.

Folla nei padiglioni di Milano Fiera per Eicma 2023 (Courtesy EICMA)

Numeri da primato

Un boom di visitatori che però non è l’unico numero da ricordare di questa edizione numero 80: alla manifestazione erano presenti infatti 2036 marchi, un numero record per il Salone, con oltre 700 espositori diretti, di cui il 67% proveniente dall’estero in rappresentanza di 45 Paesi. Tra le aziende presenti oltre il 30% partecipavano per la prima volta.

Folla allo stand Ktm di Eicma 2023 (Courtesy EICMA)

Operatori di settore

Molto consistenti i dati legati all’ambito business: 39.392 gli operatori del settore, selezionati e profilati con i rinnovati criteri di qualità introdotti nel 2022, che hanno visitato l’Esposizione in questa edizione 2023. Di questi il 52% proveniva dall’estero e in particolare da 120 differenti Nazioni.

Giornalisti e content creator

Buone notizie anche sui dati che riguardano la presenza dei media: di poco sopra le 7.000 persone provenienti da 62 Paesi, i giornalisti, tecnici e professionisti della comunicazione, content creator, che hanno approfittato del press day del martedì e raccontato, anche durante tutta la settimana espositiva, lo spettacolo offerto dentro e fuori i padiglioni.

Arena sempre piena

E a proposito dell’intrattenimento proposto dall’Esposizione, da segnalare il successo dell’arena di MotoLive, lo spazio esterno dedicato alle gare e all’intrattenimento, con gli oltre 3.000 posti a sedere delle tribune sempre occupati.

L'area test drive di Eicma 2023 (Courtesy EICMA)

Esport e area test

Sono poi quasi 9.000 i visitatori che hanno approfittato delle aree di test ride dedicata all’e-Bike e ai veicoli degli espositori, ed è stata presa d’assalto anche l’Esports Arena, il nuovo spazio espositivo dedicato al mondo gaming, che ha visto la presenza di tantissimi giovani e numerosi vip e piloti.

La Esports Arena di Eicma 2023 (Courtesy EICMA)

"Altro che obsoleti”

“Non c’è un pre o un post-pandemia, c’è Eicma – ha commentato Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma spa – La lettura di questi risultati non lascia spazio a interpretazioni e conferma quanto il nostro appuntamento sia oggi ancora l’opportunità di business e relazioni, e soprattutto, di marketing e comunicazione, più performante per le aziende del nostro settore. Continuiamo a dimostrare un’attrattività internazionale e un valore unici al mondo, crescendo ininterrottamente e in modo esponenziale in tutti gli indicatori dal 2021, quando alcuni pensavano che il nostro evento fosse obsoleto. A questo si aggiunge l’attenzione crescente delle istituzioni, che rilancia anche il valore di Eicma come momento indispensabile per accendere un riflettore sulle istanze del comparto e accrescerne e rilevanza e autorevolezza”.

Giovani e famiglie

“Eicma non ha solo continuato a investire sulla sua evoluzione da fiera ad evento espositivo – dice Pietro Meda, presidente di Eicma spa – ma entra nel suo 110° anno di storia con uno sguardo aperto al futuro e all’innovazione della manifestazione stessa, attestandosi in qualche misura anche come un appuntamento trasversale e di costume. I padiglioni erano stracolmi di famiglie e di giovani, di passione, di nuovi contenuti speciali, intrattenimento ed eventi, che affiancano in modo sempre più completo e coinvolgente il grande impegno degli espositori”.