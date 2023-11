Eicma 2023 fa il pieno, un fiume di persone in attesa davanti ai cancelli della Fiera di Rho

Milano – Che sarebbe stata l’edizione dei record gli organizzatori lo avevano sottolineato in tutti i modi alla vigilia: le migliaia di persone accalcate davanti ai cancelli della Fiera di Rho in attesa del proprio turno per entrare è una conferma di quelle previsioni. Eicma 2023, che ha aperto i battenti al pubblico ieri, venerdì 10 novembre, fa il pieno. E domani, ultimo giorno, la previsione è che sarà ancora più affollata.

Migliaia di persone in coda per entrare all'Eicma 2023

Negli 8 padiglioni della Fiera, dove sono presenti 2036 marchi, con oltre 700 espositori diretti, di cui il 67% proveniente dall’estero, sono decine di migliaia gli appassionati a caccia di novità e gadget.

Un successo che testimonia il grande momento del settore, sia per quanto riguarda le moto che le bici, trascinate entrambe dalla rivoluzione elettrica. Soprattutto per le e-bike il 2022 è stato per la Lombardia un anno da ricordare: qui infatti c’è il 27% della produzione e oltre il 20% delle vendite. La pedalata assistita rappresenta già il presente di un mercato in cui, a fronte di un totale di 1,7 milioni di biciclette vendute nel 2022 in Italia, ben 337mila rientrano nella categoria e-bike.