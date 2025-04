Edilizia pubblica residenziale. Via al bando di assegnazione

Avviso di assegnazione di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici. Da martedì 29 aprile al 30 maggio è aperto l’avviso di assegnazione di unità abitative, ex case popolari, disponibili per i residenti e i lavoratori dei Comuni di Novate, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Paderno Dugnano, Senago e Solaro. Per presentare la domanda è necessario accedere alla piattaforma informatica www.serviziabitativi.servizirl.it e tramite il tasto “cittadino“ entrare nella pagina iniziale dedicata agli avvisi degli alloggi di servizi abitativi pubblici. Per procedere servirà l’accesso con spid, carta d’indentità elettronica o carta nazionale dei servizi. Per informazioni è possibile rivolgersi allo sportello settore interventi sociali in via Repubblica 80 il lunedì e il venerdì dalle 8.45 alle 12.30, il martedì e il giovedì dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 16 alle 18. O rivolgersi all’Aler di zona o all’agenzia sociale per l’abitare Casa. Le unità abitative sono pubblicate nella piattaforma informatica regionale con l’indicazione di ente proprietario, zona o frazione o municipio, superficie utile, numero dei vani, fotografie, piano, presenza di ascensore.