Orti in Cascina, a Milano nasce un nuovo spazio di socialità e inclusione

Milano, 14 giugno 2205 – Nuova vita per l'area esterna di Cascina Vita Nova, grazie a un progetto di riqualificazione che ha coinvolto Leroy Merlin e Fondazione Progetto Arca. La struttura, nel quartiere milanese di Baggio, rappresenta un importante hub multiservizi solidale dedicato all’accoglienza di persone senza dimora con i loro animali, con l’aggiunta di servizi quali guardaroba sociale, mensa e market solidale per le persone in difficoltà del territorio.

Nuova vita per l'area esterna di Cascina Vita Nova, volontari al lavoro

La realizzazione del progetto – nato nel 2014 - ha coinvolto sia i collaboratori che i clienti di Leroy Merlin, trasformando gli spazi esterni della cascina in una vera oasi di benessere e socialità. La riqualificazione ha incluso la manutenzione del prato e delle siepi, l'installazione di un gazebo con la realizzazione di un’area dedicata ad attività ricreative, ampliando significativamente l'offerta di spazi conviviali della Fondazione. Un elemento centrale è la creazione di sette vasche adibite a orti sociali, dove i residenti potranno coltivare ortaggi destinati alla mensa comunitaria adiacente, al market solidale e agli ospiti degli appartamenti della struttura.

Infine, lo street & gallery artist Leonardo Gambini ha realizzato un murale di fronte agli orti, intitolato ‘Orti in Cascina’, un’opera condivisa e simbolica che celebra il legame con la Cascina Vita Nova che ospita gli orti e questa preziosa collaborazione.

Nuova vita per l'area esterna di Cascina Vita Nova, volontari al lavoro per il murales

L’inaugurazione

Il culmine del progetto è stata la giornata di inaugurazione dei nuovi spazi della Fondazione a cui hanno partecipato diverse Persone di Leroy Merlin Italia assieme ai volontari dei negozi Leroy Merlin di Milano e ai clienti che hanno voluto unirsi all’attività, senza il cui aiuto la realizzazione del progetto non sarebbe stata possibile.

Presenti alla cerimonia operatori e volontari di Fondazione Progetto Arca e il suo presidente, Alberto Sinigallia, che ha dato il via alla giornata con i saluti introduttivi, nonché gli ospiti della struttura, beneficiari del progetto. “Siamo orgogliosi di celebrare questa importante collaborazione con Fondazione Progetto Arca”, ha dichiarato Barbara Casartelli Leader Impatto Positivo di Leroy Merlin Italia. E ha aggiunto: “Come azienda che ha l’obiettivo che ognuno abbia diritto alla sua casa ideale, abbiamo scelto di impegnarci nella riqualificazione degli spazi esterni di Cascina Vita Nova. Questo progetto ben rappresenta la missione che portiamo avanti da anni attraverso i progetti di Bricolage del Cuore: sostenere lo sviluppo e l’organizzazione di attività da parte di enti del terzo settore, generando un impatto positivo sui territori in cui siamo presenti. Attraverso questo progetto di volontariato d’impresa, infatti, ogni Persona di Leroy Merlin Italia può mettere a disposizione, su base volontaria, tempo lavorativo da dedicare a progetti socialmente utili a favore delle comunità locali, contribuendo attivamente a creare un futuro migliore per tutti”.

Alberto Sinigallia, commentando il valore e l’utilità di questo progetto, ha evidenziato come gli orti sociali saranno in grado di generare un circolo virtuoso a beneficio degli ospiti e delle attività della Fondazione. "Siamo felici quando iniziative di volontariato aziendale riescono ad intercettare i bisogni delle persone fragili di cui ci occupiamo con Fondazione Progetto Arca da più di 30 anni. Gli orti permetteranno agli ospiti di Cascina Vita Nova di prendersi cura in prima persona della crescita di ortaggi ed erbe che verranno poi anche utilizzati dalla mensa e dal market solidale adiacente. Questo percorso li aiuterà a sentirsi più coinvolti e responsabili nel processo di miglioramento della propria vita”.