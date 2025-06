È meglio il rock’n’roll: gli allievi della Don Milani realizzano videoclip di una canzone anti-droga

Sesto San Giovanni, 14 giugno 2025 – “È meglio il rock’n’roll” si intitola il brano contro le droghe, che è stato scritto dal cantautore Andrea Mercurio e che è diventato un videoclip grazie al lavoro degli studenti della scuola media Don Milani.

L'ingresso della scuola Don Milani a Sesto San Giovanni

Un messaggio di prevenzione dalle dipendenze quello lanciato dai ragazzi sestesi: “Non vogliamo mandare in fumo i nostri sogni e la nostra vita", racconta Serena, studentessa di terza media e anima rock del gruppo. “Il brano ha un significato profondo – continuano i compagni -. La voce di noi giovani può arrivare di più ai nostri coetanei. Speriamo si riesca a sensibilizzare il più possibile grazie al linguaggio della musica: la canzone invita a riflettere sui pericoli legati a fumo, alcol, droghe e gioco d’azzardo, proponendo la musica come una sana alternativa”.

Per girare il clip, studenti e docenti hanno scelto i luoghi più iconici di Sesto, come il Carroponte e la Locomotiva Breda. Il progetto artistico è stato inserito in un programma formativo sull’educazione civica con il sostegno del Fondo per la Legalità e del Comune di Sesto, che ha già diffuso il videoclip sui canali istituzionali. “Ognuno di noi deve fare sua parte per una società più giusta. Le istituzioni non sono una cosa avulsa e lontana – ricorda Catia Di Gennaro, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Martiri della Libertà -. Da tempo stiamo affrontando un percorso di educazione alla legalità a 360 gradi”.