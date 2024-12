Ecomaratona all’Ippodromo

Appuntamento domenica 15 dicembre con la prima "Ecomaratona" di Milano: una corsa podistica organizzata dal Club Super Marathon Italia che si svolgerà sulla pista dei cavalli dell’Ippodromo Snai di San Siro, tra il verde e la storia dell’impianto che vanta 140 anni di storia. Aperta a runner di tutti i livelli, la corsa prevede tre distanze (43 km, 21,5 km, gara breve di circa 10 km), con partenza per tutte alle 9 sotto la tribuna liberty. Si correrà su di 4.300 metri (da ripetere otto volte per la maratona, quattro per la mezza maratona e due volte più un giro breve per la 10 chilometri). Il percorso permetterà ad atleti e dilettanti (sono attesi almeno mille partecipanti) di apprezzare scorci suggestivi dell’Ippodromo, come la nuovissima pista del trotto e il sottopasso che conduce al centropista, utilizzato durante la Seconda guerra mondiale come rifugio dai bombardamenti.