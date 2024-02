Ecco le maschere da premio tra animazioni e spettacoli

Animazioni, spettacoli di ogni tipo e le immancabili premiazioni delle maschere e dei costumi più scenografici. Nel Nord Milano è tutto pronto per la festa più colorata e divertente dell’anno. A Sesto San Giovanni il Carnevale inizia alle 15 con la tradizionale sfilata - anche se in formato ridotto - che partirà da piazza Rondò con 40 sbandieratori d’Alba. Si prosegue in direzione viale Casiraghi fino alla rotonda di via Sacchetti, per poi tornare indietro fino alla rotonda di via Rovani-Garibaldi e confluire in piazza Oldrini per la grande festa finale. Qui bambini e famiglie potranno scegliere tra varie attività: face painting, giga pupazzi, escape room, fantasista, trampolieri e una fantastica baby dance. A Cinisello Balsamo l’appuntamento è in piazza Gramsci dalle 14.30 con il raduno colorato e festoso di tutte le "mascherine" cittadine. Il programma del pomeriggio prevede alle 15 lo spettacolo "Tadam Streetshow" con animatori su trampoli e bicicli per coinvolgere i presenti in balli e giochi.

Alle 16.30 sarà la volta dello spettacolo circense "Alice nel paese delle meraviglie" per un momento tra musica e comicità. A Cologno Monzese la festa inizia alle 15 nel parcheggio della fermata della metropolitana Cologno Centro, che sarà invasa da giocolieri e acrobati, oltre a Mitch di Radio105 che premierà la migliore maschera. Alle 17 ci sarà spettacolo di burattini con il Circo della Luna. A Cusano la sfilata si terrà alle 15 in piazza XXV Aprile. Sempre dalle 15, nella piazza del Comune, ci sarà invece lo show party con musica, animazioni. A Paderno Dugnano alle 10.30 Spazio Tilane accoglie i piccolissimi da 12 a 24 mesi. La.La.