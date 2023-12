Duomo di Milano, tre milioni di visitatori nel 2023: è record

Milano, 13 dicembre 2023 – Tre milioni di visitatori sono un record storico, a cui si sommano coloro che accedono al Duomo per le celebrazioni e la preghiera. “Si tratta innanzitutto della cattedrale di Milano – ha evidenziato Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo – ancor prima che sito turistico”. Ma il numero che è stato presentato a poco più di due settimane dalla fine dell’anno è significativo dell’importanza che il luogo di culto è per milanesi e non, attirando le attenzioni di chi si riversa in città per qualsiasi motivo.

In occasione del rinnovo dell'advisory board, Confalonieri ha commentato i dati parlando di “un momento felice dopo il duro periodo della pandemia; tuttavia, proprio l’insegnamento di quei difficili mesi deve spronarci a incrementare le nostre azioni, per valorizzare appieno tale fase poiché, purtroppo, sono numerose le incognite che continuano ad affacciarsi all’orizzonte, tra cui l’inflazione con la perdita del potere d`acquisto e, soprattutto, il drammatico scenario internazionale con cui stiamo facendo i conti proprio in questi giorni e che rischia di avere delle ripercussioni anche sul sistema turistico”.

“Abbiamo più che mai necessità di validi ed esperti professionisti che ci affianchino nella definizione degli indirizzi strategici dell'ente - ha concluso alludendo all'ingresso di tre nuovi membri nell'advisory board - soprattutto nel campo della raccolta fondi internazionale”.