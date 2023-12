PoretCast, lo spettacolo di Giacomo Poretti al teatro Oscar di Milano: ospite Fedele Confalonieri

MILANO - Mercoledì 13 dicembre alle ore 21.00 il Teatro Oscar di Milano (via Lattanzio 58A) ospita una nuova puntata della seconda stagione di PoretCast, il podcast che fa riflettere, dove ogni parola è frutto dell’esperienza, della vita, del sacrificio e della voglia di superare gli ostacoli. Questa volta il direttore artistico del teatro, Giacomo Poretti dialoga con Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset e presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. PoretCast è il secondo vodcast più visto in Italia (alcune puntate hanno superato i 4 milioni di visualizzazioni su YouTube).conduce Giacomo Poretti. Regia di Gilberto Tommasi, direzione artistica Alessia Cipro. Evento fuori abbonamento. Il biglietto per assistere alla serata costa 25,00 € e si può acquistare su Viva Ticket.