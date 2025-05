Duomo di Milano, stop al bagarinaggio online: cos’è la piattaforma Sensor

Milano – La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano è tra i primi enti culturali italiani ad adottare Sensor, la piattaforma sviluppata dalla tech company Evolution Group per contrastare il bagarinaggio online e proteggere i canali ufficiali di vendita dei biglietti di accesso al complesso della cattedrale.

Panoramica dello skyline di Milano dalla terrazza del Duomo, 12 gennaio 2022. ANSA/MATTEO CORNER

La piattaforma online

Sensor - spiega la Veneranda - è basata su un'integrazione avanzata di scraping intelligente, machine learning, analisi semantica e predittiva e nasce come tecnologia trasversale pensata per adattarsi a molteplici ambiti di applicazione: dalla tutela dei canali ufficiali di vendita, all'analisi del sentiment su eventi e contenuti, fino alla raccolta e interpretazione dei feedback degli utenti e consumatori.

Stop bagarinaggio

La Veneranda Fabbrica del Duomo, in particolare, ha scelto di utilizzare Sensor per contrastare il fenomeno della rivendita non autorizzata di biglietti online, intercettando in tempo reale inserzioni anomale, fluttuazioni sospette nei prezzi e domini critici. Il sistema esamina motori di ricerca, social media, portali di prenotazione e siti internazionali alla ricerca di domini critici, anomalie nei prezzi o inserzioni irregolari. A supporto dell'automazione interviene un team di analisti che verifica i casi più critici e affina continuamente i criteri di rilevamento, riducendo i falsi positivi e aumentando l'affidabilità delle segnalazioni.

Il Duomo visto dall’ultimo piano della Torre Velasca

I commenti

“Sensor si inserisce in una strategia più ampia di tutela dei nostri visitatori e dei canali digitali,” afferma Emanuele Callioni, Coordinatore Iniziative Digitali della Veneranda Fabbrica del Duomo, “Ci consente di agire tempestivamente, riducendo i rischi legati alla rivendita fraudolenta.” La tecnologia è una delle soluzioni sviluppate nell’ambito di Urban MIS, lo spin-off creato da Evolution Group in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno, con l’obiettivo di applicare intelligenza artificiale e analisi predittiva alle sfide delle città e del settore culturale.

“Sensor nasce da un bisogno reale che abbiamo intercettato collaborando con enti culturali e amministrazioni – dichiara Marco Lenoci, Amministratore Delegato di Evolution Group. – Non si tratta solo di contrastare il bagarinaggio online, ma di restituire controllo e trasparenza a chi gestisce patrimoni culturali.”

“Abbiamo scelto di sperimentare Sensor perché crediamo che innovazione e tutela del pubblico debbano andare di pari passo – afferma Valentina Gallazzi, Responsabile Servizi ai Visitatori, Marketing e Raccolta Fondi della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. – L’obiettivo non è solo prevenire il fenomeno del secondary ticketing, ma garantire un’esperienza culturale autentica, sicura e accessibile.”

“L'adozione di tecnologie avanzate come Sensor ci consente non solo di monitorare il web in tempo reale, ma anche di agire in modo proattivo per proteggere l'integrità del nostro marchio e dei nostri contenuti. – sottolinea Sokol Dhana, Responsabile ICT – Sistemi Informativi. – Siamo impegnati a creare un ambiente digitale trasparente e sicuro, per contrastare pratiche commerciali illegali che danneggiano tanto la reputazione quanto l'esperienza dei nostri visitatori”.