Maxischermo per la finale di Champions dell’Inter: 51mila posti a San Siro, via alla vendita dei biglietti

Milano – La Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo si è riunita giovedì in seduta plenaria per valutare l’ipotesi maxischermo. Il responso: via libera a una capienza di 50.697 spettatori, di cui 10mila sul prato di San Siro. Quasi 51mila interisti, quindi, si ritroveranno sabato sera al Meazza per assistere alla finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain, che andrà in scena alle 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Scartata sin da subito l’opzione piazza Duomo così come altre location all’aperto per evitare problemi di sicurezza, la scorsa settimana i responsabili dell’ordine pubblico hanno condiviso l’idea stadio al tavolo del Comitato presieduto a Palazzo Diotti dal prefetto Claudio Sgaraglia. E nella stessa sede verranno messi a punto nelle prossime ore gli ultimi dettagli dell’immediata vigilia dell’atto conclusivo della massima competizione continentale.

Lo schema è lo stesso applicato due anni fa per la partita contro il Manchester City, anche se i sostenitori nerazzurri sperano ovviamente che il risultato sia diverso: nel 2023 furono gli inglesi allenati da Pep Guardiola a conquistare il trofeo; stavolta la squadra guidata da mister Simone Inzaghi vorrebbe tornare a Milano con la Coppa dalle grandi orecchie. Dall’esito del match, che dovrebbe concludersi attorno alle 23 al netto di tempi supplementari o calci di rigore, dipenderà ciò che accadrà dopo. Scaramanzia a parte, una vittoria interista genererebbe festeggiamenti di piazza immediati per le vie del centro, in attesa del rientro in Italia dei giocatori. Stiamo, però, a quello che si può prevedere al momento. Ieri pomeriggio, sono comparse sul sito ufficiale della società nerazzurra le istruzioni per la serata, con una premessa: “Sarà una notte piena di passione, con i tifosi che vivranno un’esperienza emozionante a partire dalle 19, quando apriranno i cancelli del Meazza. Show, intrattenimento e… attesa del fischio d’inizio, fissato per le 21”. I biglietti saranno in vendita da oggi, a partire dal prezzo di 10 euro, sulla piattaforma vivaticket.com.

La prima fase prenderà il via a mezzogiorno e proseguirà fino a mezzanotte: sarà dedicata soltanto agli abbonati e ai soci Inter Club in possesso del codice con il quale potranno esercitare la prelazione all’acquisto. Il codice coupon sarà comunicato agli abbonati e ai soci Inter Club via posta elettronica. Altra avvertenza importante: i tagliandi saranno nominativi; non è previsto il cambio di utilizzatore. Dalle 12 di domani, scatterà la fase due: i biglietti saranno acquistabili da tutti fino ad esaurimento disponibilità.