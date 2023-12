Due precipitati nel nuovissimo. Merlata Bloom

Meno di un mese fa, due incidenti sul lavoro nell’arco di 5 giorni avevano puntato i riflettori Merlata Bloom, il nuovo centro commerciale di Cascina Merlata, a pochi giorni dall’apertura. Martedì 14 novembre, un manovale era caduto da una scala fratturandosi una gamba (alla vigilia dell’inaugurazione). Domenica 19, il secondo episodio: un tecnico di 59 anni è scivolato da una scala mentre stava sostituendo una lampadina. Inizialmente le sue condizioni non sembravano preoccupanti ma, quando è arrivato al pronto soccorso del Policlinico, dove era stato trasportato in codice giallo, i medici hanno riscontrato un’emorragia cerebrale ed è stato ricoverato in codice rosso. Dopo la caduta, i responsabili del centro commerciale avevano subito chiamato un’ambulanza e un’automedica. Poi è arrivata la polizia: da accertare la dinamica e se siano state rispettate tutte le condizioni di sicurezza.

"L’incidente – hanno spiegato in una nota i responsabili del super mall – è avvenuto all’interno di un punto vendita del Lifestyle center; ogni unità commerciale è responsabile della sicurezza dei propri lavoratori e fornitori. La squadra di soccorso e di sicurezza a presidio di Merlata Bloom è intervenuta a supporto e ha contribuito al tempestivo soccorso del lavoratore".

Ma "troppo spesso dietro le sfavillanti luci di questi luoghi si nascondono condizioni di lavoro difficili", hanno commentato i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, che hanno chiesto di aprire un tavolo di confronto per "valutare l’opportunità di creare una figura di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, che agisca trasversalmente sull’intero polo commerciale".