Milano, oltre 8 chili di droga in appartamento: due arresti

Milano, 11 dicembre 2024 - La Polizia di Stato a Milano ha arrestato due cittadini italiani di 35 e 38 anni, entrambi con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

Ieri sera, gli agenti della 6ª Sezione della Squadra Mobile milanese hanno individuato un appartamento in via Gaspare Aselli quale probabile quartiere generale di un’attività di spaccio.

Così gli agenti si sono appostati a distanza e quindi hanno fermato il 38enne che, dopo aver fatto accesso nello stabile, stava per entrare nell'appartamento in questione. Fin da subito, l'uomo ha riferito agli agenti che all'interno dell’abitazione vi era un ingente quantità di sostanza stupefacente ma che lo stesso non ne fosse però il proprietario e, a seguito di perquisizione, in un mobile del soggiorno, sono stati rinvenuti e sequestrati due bilancini di precisione e diverse dosi di hashish per un totale di circa 1 kg mentre, nelle camere da letto, circa 60 panetti di hashish dal peso complessivo di quasi 6 kg, diverse dosi di marijuana per un totale di circa 1,4 kg, 1.250 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, una pressa metallica pneumatica, due macchine per sottovuoto con relativi sacchetti e materiale per il confezionamento.

Il 38enne ha riferito di aver subaffittato la camera da letto ad un altro giovane, 35enne, il quale è stato poco dopo individuato dai poliziotti in via Barrili.Quest'ultimo è stato trovato in possesso di due mazzi di chiavi di cui uno appartenente all'abitazione di via Gaspare Aselli e l'altro di una casa in via Francesco De Sanctis dove, all'interno della sua camera da letto, gli agenti hanno sequestrato un bilancino di precisione e diverse dosi di hashish e marijuana dal peso totale di oltre 210 grammi.