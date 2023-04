Drink per 825 euro Poi si rifiuta di pagare il conto

Ha trascorso la serata al bar dell’Armani Hotel, aperto dallo stilista Giorgio Armani nel cuore di Milano, accumulando consumazioni per una spesa totale di 825 euro. Poi, quando è arrivato il conto salato, si è rifiutato di pagare sostenendo di essere un "appartenente alle forze dell’ordine" e pretendendo quindi drink gratuiti. Richiesta subito rispedita al mittente dal personale dell’hotel 5 stelle nel cuore di Milano, a pochi passi da via Monte Napoleone, che ha chiamato la polizia. Gli agenti sono intervenuti la notte tra sabato e domenica e hanno denunciato l’uomo, che dai controlli non è risultato appartenente ad alcun corpo civile o militare, per sostituzione di persona e insolvenza fraudolenta. Oltre a dover saldare il conto, quindi, rischia guai giudiziari.

Serata movimentata anche in periferia. Per l’esattezza in via Tremelloni, all’altezza della fermata Atm Anassagora, zona Precotto. Sabato sera un 28enne ivoriano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, si è sdraiato sui binari impedendo il passaggio del tram della linea 31. Il motivo? Sosteneva di aver smarrito il suo zaino a bordo di un altro mezzo, e per recuperarlo ha pensato di bloccare la circolazione. I carabinieri sono intervenuti, lo hanno convinto ed alzarsi e infine lo hanno denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio. Un gesto che ha comportato il blocco della circolazione del tram sulla linea per circa mezz’ora.

A.G.