Dopo l’allarme e le polemiche. M1 a Baggio e metrotranvia: "Ecco il decreto con i fondi"

"Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha formalizzato uno schema di decreto che prevede il finanziamento di alcuni investimenti per il trasporto rapido di massa, così come anticipato dal vicepremier e ministro, Matteo Salvini". è quanto si legge nella nota diramata ieri dallo stesso ministero. Nel dettaglio, "sono ripartiti complessivamente 392,9 milioni di euro, stanziati con la legge di Bilancio 2023, a beneficio di cinque investimenti per il trasporto rapido già finanziati in precedenza, per i quali, negli ultimi mesi, sono emersi aumenti di costo legati all’incremento delle materie prime che hanno impedito l’avvio dei lavori". Segue l’elenco delle opere in oggetto: "Tra questi interventi spiccano 88,4 milioni di euro per la riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate e 145 milioni per il prolungamento della linea metropolitana M1 fino al quartiere Baggio-Olmi-Valsesia". Per quel che riguarda Milano sono poi previsti anche " 47,6 milioni di euro per l’ampliamento del deposito dei treni della Metropolitana 1". Al di là del capoluogo, sono riservate risorse anche a Brescia, per l’esattezza "63 milioni di euro al Comune per la Nuova Linea Tranviaria Pendolina-Fiera (T2)". Lo schema di decreto è stato ora "trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Conferenza Unificata ai fini dell’intesa e del successivo perfezionamento", conclude la nota.

Nei giorni scorsi i fondi per il prolungamento della Metropolitana 1 e per la metrotranvia Milano-Limbiate sono stati al centro del dibattito (e dello scontro) politico. A sollevare il caso era stata Silvia Roggiani, segretaria regionale del Pd, evidenziando come le risorse in questione non fossero state stanziate dal Governo di centrodestra nella manovra in fase di approvazione in queste settimane. Netta la replica del ministero, che ha fatto sapere che le risorse erano state precedentemente stanziate. Ieri ecco infine la nota sullo schema di decreto, che vuole suonare a ulteriore conferma di quanto già dichiarato. "Grazie al ministro Salvini, che attraverso uno schema di decreto ha previsto il finanziamento di importanti investimenti per il trasporto rapido di massa in Lombardia arriveranno risorse importanti, di quasi 350 milioni, per migliorare il trasporto locale in Lombardia".