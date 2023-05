"Dopo aver scassato un Comune ora è scoppiato un amore"

"Dopo essersi ammazzati per i posti in Giunta, aver scassato un Comune, essere andati divisi al primo turno, ora scoppia l’amore tra Di Bari e Rocchi". Non risparmia critiche Giovanni Cocciro, Pd. "Di Bari non è molto amato: è stato il meno votato per preferenze personali e ha portato al minimo FdI, già al centro di scandali giudiziari con il gruppo dirigente locale". "Accordicchio", lo definisce Cocciro, "basato sul potere e non su un programma per rilanciare Cologno, con un Rocchi civico che può tranquillamente essere vicesindaco di una Giunta di sinistra o destra senza problema". Per Cologno Solidale e Democratica non c’è mai stata reale apertura verso Stefano Zanelli, che riparte in testa col 35,22%. "Non ci saremmo apparentati, ma le dichiarazioni di Rocchi servivano solo per alzare la posta con Di Bari". Bagno di critiche anche da parte dello schieramento di Dania Perego. "Invece di apparentarsi con tutta la coalizione, ha mollato quelli che gli sono stati accanto nei 10 mesi di campagna, barattando una poltrona e l’ingresso in maggioranza di un consigliere, forse neanche di Cologno, e 3 della sua lista all’opposizione, gli stessi del 2010, 2017 e 2020. Sì, volevamo un’altra politica", commenta Chiara Cariglia, candidata con Perego.La.La.