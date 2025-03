Dopo 6 anni Rfi rende 3,3 milioni: "Rifaremo piazza e centro sportivo"

Bonifico da 3,3 milioni di euro da parte di Rfi al Comune di Pregnana. A sei anni dalla firma della Convenzione che prevedeva la demolizione del vecchio ponte di viale Lombardia da parte del Comune e la realizzazione di una viabilità alternativa, anticipandone la spesa, finalmente sono arrivati i soldi nelle casse comunali. Lunedì Rete ferroviaria italiana ha trasferito al Comune circa 3 milioni e 300mila euro, acconto quasi totale sui 3.740.000 euro. Il saldo verrà versato nelle prossime settimane. L’abbattimento del ponte e la costruzione di una nuova strada di collegamento con Rho erano inserite nel progetto del potenziamento ferroviario Rho-Parabiago, ma sono state realizzate tra la fine del 2019 e l’ottobre 2020, a spese del Comune perché il cavalcavia costruito negli anni ‘60 aveva problemi strutturali. Vista l’urgenza dell’intervento, il Comune aveva anticipato i soldi necessari e da sei anni ne attendeva il rimborso.

E ora sono arrivati. "Aspettavamo da molto tempo questo giorno: con questo pagamento si conclude una vicenda iniziata nel 2017 – dichiara il sindaco, Angelo Bosani –. Per il nostro piccolo Comune realizzare un’opera così complessa e costosa è stato un grande sforzo. La fatica maggiore allora fu dover spiegare alla cittadinanza l’utilità di questo sforzo collettivo, dovendo anche resistere agli attacchi strumentali dell’opposizione di Laboratorio civico che aveva ostacolato l’opera con quattro esposti e ricorsi". Il Comune dopo aver vinto tutte le battaglie a suon di carte bollate, ha realizzato la nuova viabilità trasformando il quartiere tra viale Lombardia e via Rovedi. E ora ha ricevuto anche la somma dovuta. "Con i quasi 4 milioni che incassiamo da Rfi otteniamo un grande beneficio per il bilancio – spiega l’assessore al bilancio e ai lavori pubblici Gianluca Mirra –. Chiudendo il mutuo acceso per finanziare l’opera, ridurremo la spesa corrente di 150mila euro; con i 2 milioni restanti finanzieremo la manutenzione delle strade, il rinnovamento della piazza, il potenziamento del centro sportivo".

Roberta Rampini