Aggredito 30enne davanti al Fiordaliso

Aggressione ieri pomeriggio, intorno alle 14.20 nell’area commerciale di via Curiel. Un uomo di 30 anni, per cause ancora in fase di accertamento, è stato aggredito nel parcheggio antistante uno dei negozi del centro commerciale Fiordaliso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Corsico e un’ambulanza inviata dal 118 di Milano. La vittima, un trentenne del posto, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Humanitas per accertamenti. Il suo ricovero è avvenuto in codice verde. Non è esclusa la lite per futili motivi. M.Sag.