Donazione organi. Un diploma per l’attività 2024

Arriva dal Centro trapianti di Regione Lombardia, in concomitanza con la settimana nazionale della donazione 2025, il diploma di riconoscenza per l’attività svolta nel 2024 dall’Asst Melegnano Martesana, col Coordinamento ospedaliero procurement organi e tessuti (Cop). Il riconoscimento attesta i risultati ottenuti nella sensibilizzazione e diffusione della cultura della donazione, che ha permesso, l’anno scorso, di effettuare 156 prelievi di tessuto e curare oltre 4500 pazienti. Sono questi i numeri totalizzati dall’équipe aziendale composta da Davide Vailati, medico di anestesia e rianimazione, fino al 2024 referente del Coordinamento ospedaliero procurement organi e tessuti, Giovanni Marino, direttore di anestesia e rianimazione, e Emilio Bonvecchio, nuovo referente del Cop, cui si aggiunge l’infermiera Isabella Carturan.

Un impegno, spiegano i responsabili dell’équipe, che è "conferma dell’attenzione posta da Asst Melegnano Martesana ad un tema, quello della donazione, che ci vede in prima fila con iniziative di sensibilizzazione rivolte anche alle scolaresche".

"Il riconoscimento - conclude Emilio Bonvecchio -, per il quale ringraziamo Regione Lombardia, è testimonianza dell’impegno profuso in un percorso avviato da tempo e nel quale ci impegniamo a proseguire, con l’intento di ottenere ulteriori miglioramenti". La direzione strategica dell’Asst sottolinea come proprio gli sforzi del Cop e di tutti i reparti ospedalieri abbiano consentito di ottenere un risultato che per il 2024 ha fatto registrare dati in crescita. Nell’ambito di un progetto di sensibilizzazione che vede in prima linea l’Asst, il 14 aprile nel cortile della scuola media Frisi di Melegnano verrà messa a dimora una pianta, simbolo dell’importanza del trapianto.

