Donato da 50 aziende un pulmino “sociale“

Un nuovo mezzo in dotazione ai servizi sociali è stato acquistato grazie alla solidarietà di 50 aziende che insieme all’amministrazione comunale e in collaborazione con la società Global Mobility Service si sono unite per realizzare questo progetto. Il pulmino è stato affidato ai volontari di Auser Sempreverdi, per il trasporto sociale sul territorio e avrà funzione di navetta per Humanitas. L’inaugurazione (nella foto) è avvenuta ieri in piazza Foglia alla presenza del sindaco Gianni Ferretti e della vice Cristina Perazzolo. "L’amministrazione comunale ringrazia tutte le aziende che hanno creduto nel valore sociale di questo progetto" ha commentato il sindaco. Il nuovo mezzo è già diventato operativo per accompagnare alcuni anziani che dovevano effettuare visite specialistiche.