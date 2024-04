Domani le votazioni alla Statale

Elezioni al via all’Università Statale di Milano, chiamata a scegliere il successore del rettore Elio Franzini che guiderà l’ateneo fino al 2030. Domani la prima tornata, dalle 9 alle 18; le urne resteranno aperte giovedì dalle 9 alle 14. I candidati sono tre: Marina Marzia Brambilla, Gian Luigi Gatta e Luca Solari (sul sito internet del Giorno le loro interviste sui temi clou).

Potranno votare 2.548 professori e ricercatori, 1.973 tecnici, amministrativi e bibliotecari e 318 rappresentanti della comunità studentesca e dei dottorandi negli organi centrali e periferici. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno un terzo del totale degli aventi diritto al voto e la maggioranza assoluta del totale dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dei ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato. A ogni elettore è assegnato a uno specifico seggio in base alla sede di afferenza, all’interno del quale saranno allestite le postazioni per il voto telematico. Oggi riceveranno via email una password per accedere alla piattaforma di voto. Si può esprimere una sola preferenza.

Sono già in agenda la seconda votazione e il ballottaggio qualora nessuno dei tre candidati raggiunga subito la maggioranza assoluta dei voti: 10 e 11 aprile, e 17 e 18 aprile.