Domanda e offerta di lavoro. Tavoli cittadini di confronto nasce lo Sportello imprese

Uno Sportello imprese per dare assistenza e fornire approfondimenti gratuiti, dal 3 giugno un nuovo sito, una vetrina delle attività e dei servizi dell’associazione e dei soci, che diventerà un vero e proprio portale per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. E infine tavoli cittadini di confronto.

Riparte da qui Ilas, Associazione Imprenditori Lainatesi Associati, 50 imprese che producono oltre 2,5 miliardi di fatturato ed occupano più di 3.500 lavoratori, in vari settori, dalla chimica alla produzione alimentare, dalla farmaceutica alla meccatronica, dalla grafica ai servizi e professioni. Dopo l’elezione del nuovo consiglio direttivo e del nuovo presidente, Joseph Fiori, Ilas da nuovo impulso alle attività a servizio delle imprese e della città.

"Partendo dal presupposto che il ruolo sociale dell’impresa è quello di creare valore condiviso attraverso il lavoro, principio fondante della nostra Repubblica, Ilas nei prossimi anni si è data tre obiettivi - dichiara il neo eletto presidente - coinvolgere gli associati, promuovere la conoscenza delle nostre realtà aziendali, concorrere, con analisi e proposte, alle politiche locali sui temi dell’impresa e del lavoro. Ora dopo l’approvazione del programma per i prossimi tre anni è tempo di dare concretezza agli obiettivi".

I primi tavoli cittadini di confronto hanno coinvolto l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Alberto Landonio e dagli assessori Angelo Crespi e Giacomo Di Foggia; l’azienda consortile Sercop sul tema lavoro; Its Academy Lainate di cui Ilas è socio e Centro Salesiani di Arese sul tema della formazione; Wind Tre sul tema della mobilità di persone, merci e dati.

"Quella dei tavoli é un’ottima opportunità, nuova e non ancora attivata in passato, per dare voce alle aziende e farle confrontare direttamente con l’Amministrazione su tematiche fondamentali e di interesse comune. L’auspicio finale è quello di creare valore condiviso, per tutto il territorio e la nostra comunità - dichiara il segretario dell’associazione, Alessandro Germinario -. Un obiettivo reso possibile proprio grazie alla presenza dell’amministrazione comunale, che fin dall’inizio si è dimostrata coinvolta ed entusiasta di questa iniziativa".

Ro.Ramp.