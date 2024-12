Dolce Natale in vetta alla classifica. Il tennistavolo festeggia e sogna

Un Natale in vetta alla classifica per il Tennistavolo di Pieve Emanuele che domina la Serie A2. Un ritorno al futuro per una gloriosa squadra che nel passato ha dominato a livello nazionale e che oggi è risorta grazie alla nuova dirigenza. La VisionOttica New TT Pieve Emanuele è capolista in solitaria del campionato di Serie A2, dopo aver vinto 4-2 in casa con Parva Domus Asdtt Marco Polo di Mazzano (Brescia) e punta alla promozione nella massima serie. Bene è andata anche la squadra che milita nella Serie B1 e che ha ha battuto per 5-3 la Tt Vigevano 1999.

Fondata nel 2016 da Andrea Paoletti, Federico Palumbo, Riccardo Piras e Valentin Dobai la società VisionOttica New TT Pieve Emanuele è cresciuta rapidamente, coinvolgendo ogni anno un numero crescente di bambini, ragazzi e adulti. "Siamo affiliati alla Federazione italiana tennistavolo (fitet) e i nostri atleti partecipano a competizioni nazionali, regionali e provinciali, sia individuali che di squadra. Già nel 2022 eravamo riusciti ad approdare in A2, ma la permanenza nella seconda serie nazionale è sfuggita e siamo retrocessi in Serie B – racconta Tiziano Galbiati dirigente della squadra –. Dopo una sola stagione però, l’anno scorso, dimostrando una resilienza ammirevole, abbiamo riconquistato la promozione in A2".

"Ora guardiamo al futuro con ambizione e determinazione – prosegue Galbiati –. Con l’aiuto di due giocatori di esperienza, Simone Spinicchia e Dmitry Bobrov, la squadra punta a consolidare la propria presenza in A2, mantenendo vivo il sogno di rappresentare il Tennistavolo Pieve Emanuele ai massimi livelli". Ad oggi Pieve Emanuele conta su sette squadre, due femminili, che militano nelle diverse serie. Ecco i protagonisti della squadra di A2 che oggi fanno sognare i pievesi: Dmitry Bobrov, Giacomo Mascagni, Andrea Paoletti e Simone Spinicchia. E quelli della B1 David Brussolo, Federico Palumbo, Davide e Riccardo Piria.

Il passato glorioso del tennistavolo a Pieve Emanuele nasce nel lontano 1988, grazie alla passione e alla determinazione di Nicola D’Ambrosio. Il periodo d’oro va dal 2004 al 2007, quando Pieve conquista 4 scudetti consecutivi di Serie A1 maschile, diventando una delle realtà più importanti del pongismo italiano. Partecipa a 5 edizioni della Champions League.