Diritto allo studio. Quasi 500mila euro investiti sulla scuola

Quasi 500mila euro di spesa per le scuole, ripianati solo per metà dalla stima delle entrate, "numeri importanti, ma investire sui ragazzi è una gioia": via libera al nuovo piano per il diritto allo studio di Liscate. Impegni, progetti e cifre nella relazione dell’assessora alla partita Paola Micci: "Come accaduto nei precedenti anni scolastici, anche per quest’anno è nostra intenzione sostenere, non solo economicamente, i progetti e le attività scolastiche ed extrascolastiche, mantenendo i servizi e garantendone le condizioni di sicurezza e il rispetto delle norme. Per l’Amministrazione del resto investire nella scuola è un dovere, ma anche una gioia". La popolazione scolastica liscatese ammonta a 373 alunni, ripartiti fra un plesso di scuola dell’infanzia, uno di elementari e la scuola media Etty Hillesum, realizzata e operativa solo da qualche anno. Gli obiettivi del piano tutti tracciati: facilitare la frequenza, sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche, stanziare fondi adeguati per l’attività didattica e formativa, assicurare ambienti idonei e strutture sicure, lavorare per l’integrazione degli alunni in difficoltà.

Tutti confermati i servizi: trasporto e mensa scolastica, fornitura di testi per elementari e medie, assegni di studio per gli studenti meritevoli di ogni fascia d’età e sino agli studi universitari. E ancora, servizio di educativa scolastica, pre e post scuola, centri estivi. Già finanziati i progetti al via, promossi dalla scuola ma anche dall’Amministrazione in collaborazione con associazioni ed enti: educazione ambientale in collaborazione con Legambiente, educazione alla salute con Avis, sicurezza con i volontari di protezione civile, cittadinanza attiva, percorso durante il quale sono previste, per tutti gli alunni, visite al municipio e incontri con il sindaco. Quasi 50mila euro per progetti proposti dall’istituto comprensivo. Nel dettaglio delle uscite spese 220mila euro per la mensa, 85 mila per l’educativa scolastica, 50 mila per i servizi pre e post scuola e per l’assistenza ai pasti.