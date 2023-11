Dieci anni al servizio della comunità. E per il futuro Ipis ha grandi progetti

Una storia lunga 10 anni quella di Ipis. Era infatti l’autunno del 2013 quando sono iniziate le prime attività necessarie a garantire lo start-up operativo del consorzio Insieme per il Sociale, l’azienda speciale consortile, costituita dai Comuni di Cinisello, Bresso, Cormano e Cusano. "Abbiamo iniziato questo viaggio con una visione chiara in mente: metterci al servizio della comunità. Oggi siamo cresciuti e ciò è stato possibile solo grazie all’impegno e al sostegno delle istituzioni e delle persone che condividono i nostri progetti con uno sguardo rivolto al futuro. Siamo partiti con una piccola squadra di fondatori, eravamo in 17, e all’inizio ci occupavamo unicamente dei centri diurni disabili". Oggi Ipis, sotto la guida del direttore Luigi Leone, con 169 dipendenti è una realtà poliedrica e articolata di servizi educativi e assistenziali che si occupa anche di persone con disabilità (120 inseriti nei 4 cdd), minori (110 casi seguiti dall’Ufficio penale minorile), adulti in difficoltà e attività amministrative connesse alla programmazione dei servizi.

Numeri importanti per il consorzio, che da settembre vede come presidente l’assessore cinesellese al Terzo settore Riccardo Visentin: 721 persone con disabilità seguite con assistenza educativa scolastica, 81 casi presi in carico al servizio Spazio neutro, 145 utenti nel servizio di protezione giuridica, 241 anziani e disabili supportati con assistenza domiciliare, 400 bambini nei nidi, 758 consulenze erogate dallo sportello stranieri, 28mila corse effettuate dal servizio di trasporto per disabili. "Dopo 10 anni abbiamo intenzione di crescere ancora. Stiamo infatti finalizzando un progetto di cohousing per disabili e anziani che sarà finanziato attraverso il Pnrr". Si innova anche nei centri diurni disabili già esistenti, dove gli ospiti non partecipano solo ai percorsi più tradizionali di fisioterapia e psicomotricità, ma a un ventaglio di attività particolari e stimolanti: dai corsi di danza e musicoterapia ai percorsi nell’orto, dai laboratori sensoriali alle sessioni di pet therapy ed educazione equestre.

"C’è poi anche l’importante laboratorio di teatro che ogni anno culmina con la messa in scena di un vero e proprio spettacolo i cui attori protagonisti sono gli ospiti dei nostri centri. L’appuntamento quest’anno è per il 2 dicembre al CineTeatroPax di Cinisello". Dal 30 novembre al 6 dicembre ci sarà anche una settimana di eventi su tre percorsi (sport, teatro, territorio) attraverso cui aiutare le persone disabili a sentirsi protagoniste.