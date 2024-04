Salone del Mobile, talk nella terrazza del Giorno. “Il design dà alle persone ciò che serve. E in più, le emozioni”

Milano – Cornici, cacciavite, un biberon, uno spazzolino da denti e pure un pennarello che ha fatto la storia. Sono su un tavolino, sul grande terrazzo del Giorno oggi aperto per la prima volta ai lettori per un “talk” speciale nella settimana del Salone del Mobile, quella in cui la visibilità di Milano tocca il picco a livello internazionale. E al centro c’è proprio il design, scandagliato attraverso gli oggetti che fanno parte della quotidianità: belli ma anche funzionali. Questo è il punto: il design è nella vita di tutti noi più di quanto pensiamo.

"Prende in considerazione i sogni e i bisogni delle persone. Dà loro quel che serve, senza tralasciare le esigenze emozionali, che sono umane", evidenzia Edgardo Angelini, managing director di “Design Group Italia", studio fondato a Milano nel 1968, che ha conquistato due Compassi d’Oro, di cui uno per il “TrattoPen”, la penna divenuta un’icona. E che non è mancata sul terrazzo. Il design può anche aiutare a salvare vite: a riguardo Angelini cita l’elettrocardiografo, un dispositivo per il monitoraggio del cuore facile da utilizzare a casa e dall’aspetto gradevole, in grado anche di inviare in pochi minuti il referto a un centro medico.

Anna Giorgi con Edgardo Angelini

Il dialogo continua con Fulvia Ramogida, Pr & Event Manager, da vent’anni e capoprogetto di Ventura Projects dove ha sviluppato nell’ambito della Design Week i format Ventura Lambrate, Ventura Future e Ventura Centrale, lavorando sulla rigenerazione delle aree post industriali cittadine. Paradossalmente "visitate più dai turisti che dai milanesi", più restii ad allontanarsi dal centro. Alla domanda sulla qualità dei Fuorisalone, oggi, risponde che "è buona. Sta salendo. La pandemia ha imposto un ripensamento e ne ha beneficiato il livello, che prima del 2020 stava scivolando verso il basso". E se dovesse scegliere un quartiere da visitare, questo weekend, quale sarebbe? "Isola", con il suo Design Festival "che si impegna a risolvere sfide sociali e ambientali". Nel mondo che cambia non si può non pensare all’Intelligenza artificiale, che impatta sempre di più sulle nostre vite. "Ma la creatività – evidenzia Ramogida – sarà sempre “della persona" e non dello strumento tecnologico". E se è vero che "con l’Intelligenza artificiale dobbiamo convivere", continua Mauro Scamporlino, che insieme a Vania Viscardi è anima dello studio “Fabula Stories”, è anche vero che "non si può prescindere dalla materia".

Il duo creativo parte sempre da lì, dando forma a quello che entrambi definisco "slow design", design artigianale. "Il design è fluido – sottolinea Viscardi –, si può trovare in diversi ambiti. Noi siamo poco astratti, ci “sporchiamo le mani“ con la materia". Prende una cornice da loro realizzata, "in ceramica, rispetta le regole della produzione industriale ma si porta dietro dei valori. La sfida è stata quella di concentrarci su un oggetto “banale", che di solito ne contiene un altro, e di elevarlo dandogli una sua dignità". Infatti si può appendere anche da sola, senza che faccia “da cornice ad altro”. Protagonista su una parete. Il duo creativo, forte di 15 anni di esperienza ha così dato vita a nuove forme narrative degli oggetti di uso comune e dell’abitare.

Ospite anche Mara Bragagnolo, designer trentenne specializzata nella creazione di arredi “per la diversità”. Architettura inclusiva, la sua. Tra gli oggetti che ha creato: una libreria pensata per ragazzi autistici, un “paraluce” per evitare la luce diretta e una sedia a dondolo. "Come esiste la biodiversità nella natura, esiste la diversità tra le persone e questa deve essere un valore. Non bisogna dare per scontato che ognuno abbia gli stessi bisogni dell’altro". Applausi per tutti, dalle decine di lettori che hanno partecipato e ascoltato incuriositi.