Salone del Mobile 2024: cosa vedere, il programma degli eventi, biglietti e orari, come arrivare

Non c’è bisogno di dover arredare una nuova casa per andare a visitare il Salone del Mobile. Da semplici visitatori si può entrare nel mondo dell’arredamento e del design e vedere le tendenze dell’oggi e del domani. Per quanto riguarda mobili ma anche zone specifiche della casa come bagno e cucina (di cui quest’anno c’è il salone biennale) e uffici (workshop 3.0), sempre più tecnologiche, illuminazione d’interni, così come tutti gli oggetti di complemento che rendono unico un ambiente, senza dimenticare l’allestimento di spazi esterni, come gazebo e patii per giardini.

Dal 16 al 21 aprile, a Fiera Milano Rho, si terrà la 62° edizione del Salone del Mobile.Milano. Questo evento non è solo una vetrina per le eccellenze del settore, ma rappresenta un'esperienza innovativa e coinvolgente che abbraccia nuovi approcci e sfide. Ecco cosa ci attende quest'anno.

Questa edizione promette un approccio fresco e stimolante, letteralmente pensando "fuori dagli schemi", essenziale per l'innovazione e l'evoluzione.

L'ottimizzazione delle disposizioni di EuroCucina e dell'International Bathroom Exhibition è stata rivitalizzata grazie ai contributi delle neuroscienze e sotto l'egida di una filosofia centrata sull'essere umano. C'è stata una redistribuzione completa dei padiglioni mirata a raggruppare gli espositori per contenuto e a coinvolgere i visitatori per migliorare il valore e il senso dell'esperienza di visita. Una proposta culturale eccezionale, ricca e multidisciplinare, è diffusa in tutto l'evento.

Questa edizione ospiterà oltre 1.900 espositori, tra cui 600 giovani talenti under 35 e 22 scuole di design. Il Salone creerà mondi - Fiera Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d'Arredo, Workplace3.0, S.Project, EuroCucina con FTK, International Bathroom Exhibition, SaloneSatellite - con conferenze e tavole rotonde con ospiti internazionali, workshop verticali su argomenti di design caldi e incontri educativi per giovani talenti. Saranno allestite installazioni specifiche immersive e interattive per esplorare lo stato dell'arte del settore o riflettere sul valore fisico ed emotivo degli interni. Saranno messe in scena performance artistiche per generare visioni del futuro. Come l’installazione di David Lynch: “Una Stanza del Pensiero".

L'impegno del Salone per la sostenibilità è evidente non solo nelle sue installazioni, ma anche nelle sue collaborazioni e politiche. Le collaborazioni con istituti accademici come il Politecnico di Milano e iniziative come l'Osservatorio Permanente per il Salone del Mobile/Milano Design Week dimostrano un approccio olistico alla sostenibilità, all'inclusione e alla crescita.

Il Salone del Mobile.Milano dunque si presenta come un fenomeno culturale, un polo commerciale e una celebrazione della creatività e dell'innovazione.

Il Salone del Mobile.Milano 2024 non si accontenta del consueto. Con una visione audace e avanguardista, si propone di portare il "bello" e il "ben fatto" su uno scenario internazionale in modo completamente nuovo. Questo approccio innovativo richiede visione, ascolto e una buona dose di resilienza per portare benefici al mondo del design, con un'attenzione particolare alla transizione ecologica. Le categorie di prodotti in mostra sono armadi e contenitori, divani e poltrone, docce e vasche, elettrodomestici, gym e fitness, illuminazione, letti, materassi, bagni rubinetteria, rivestimenti, mobile da cucina, scrivania, complemento d'arredo, Spa e Wellness, lavabi, sanitari, sedute, termoarredi, tavoli e tavolini, gazebi, pergole e arredo da esterno.

EuroCucina e il Salone Internazionale del Bagno saranno i protagonisti di quest'anno, grazie all'ottimizzazione dei loro layout e percorsi basati sulle neuroscienze. Nel campo di EuroCucina, un palcoscenico fluido e accogliente ospiterà sei riviste alimentari internazionali indipendenti, insieme ad artisti, designer e chef, presentando prospettive uniche sul presente e sul futuro degli ingredienti alimentari. La convergenza tra cibo e design apre numerose vie per l'esplorazione e l'innovazione.

Compie 25 anni il salone satellite spazio dedicato ai giovani designer (Credit Ludovica Mancini)

Il SaloneSatellite, fiore all’occhiello del Salone del Mobile.Milano, si svolgerà dal 16 al 21 aprile 2024. È l'evento che ha dato spazio ai giovani designer fin dalla sua creazione nel 1998 da parte di Marva Griffin Wilshire. È diventato il punto di incontro privilegiato tra imprenditori e talent scout con i più promettenti progettisti under 35. Molti dei prototipi presentati in passato sono stati successivamente messi in produzione e molti dei partecipanti, insieme alle 270 scuole di design internazionali, sono ora figure di spicco nel panorama del design. Ogni anno, il SaloneSatellite Award premia tre progetti e assegna fino a due Menzioni d'Onore, valutati da una giuria internazionale e esposti in una mostra collettiva. Nel 2024, in occasione del suo 25º anniversario, il SaloneSatellite sarà celebrato con una grande esposizione presso la Triennale di Milano: un'occasione unica per esplorare prototipi, schizzi e idee innovative che hanno segnato il settore.

Euroluce, nato nel 1976, è il Salone Internazionale dell’illuminazione che, con oltre 300 espositori tra i migliori brand del settore, racconta l’evoluzione della luce nello spazio domestico. La manifestazione stimola ricerca e innovazione, riflettendo sulla cultura di progetto nel design luminoso. In un mondo iper-connesso, la luce è al centro delle riflessioni sulla sostenibilità e del benessere umano. Oggi, il lavoro del lighting designer incorpora sia l'evoluzione tecnologica che la riflessione filosofica sulla luce, proponendo nuovi concetti che influenzeranno il futuro del design illuminotecnico. Euroluce presenta una vasta gamma di prodotti, dalle novità degli apparecchi per l’illuminazione a sistemi di illuminazione, sorgenti luminose e software per le tecnologie della luce.

Nel 1989 prende vita il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, un evento che esalta l'importanza degli oggetti di design: tappeti, vasi, oggetti in ceramica, consolle e tessuti conferiscono personalità agli ambienti. Oggi, il Salone offre una vasta gamma di proposte estetiche, caratterizzate da oggetti sempre più ricercati e personalizzabili, in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente in termini di decorazione e personalizzazione dello spazio domestico.

Workplace3.0 ospita oltre 120 aziende espositrici che presentano soluzioni adatte ai nuovi modelli di lavoro e alle moderne esigenze di progettazione degli spazi professionali, pubblici e contract. Globalizzazione, migrazioni e anche emergenze sanitarie influenzano il design degli uffici. Workplace3.0 si propone come l'evento dedicato al design e alla tecnologia di questo spazio sempre più flessibile, adattabile e in grado di rispondere alle nuove esigenze con i prodotti in mostra.

S.Project è lo spazio dedicato ai nuovi materiali alle nuove forme (credits Andrea Mariani)

Dal 2019, S.Project si distingue come un'esposizione dedicata al design d'interni e alle soluzioni decorative e tecniche, offrendo una vasta gamma di proposte che spaziano dall'arredo d'interni all'outdoor, dai rivestimenti all'illuminazione e alle soluzioni acustiche, fino ai prodotti per il wellness e al textile. L'obiettivo di S.Project è quello di mettere in luce le più significative tendenze del design contemporaneo, concentrandosi sull'ibridazione dei contesti e sulla trasformazione del singolo pezzo d'arredo nell'ambiente circostante. L'attenzione per gli interni di alta qualità e la ricerca di stimoli emotivi, come la creazione di spazi confortevoli e accoglienti, sono al centro di questa esposizione. Qui, l'apparato decorativo degli interni si presenta come un'unica entità indissolubile, testimoniando una ricerca mirata sia verso la sostenibilità ecologica che verso il valore estetico dei prodotti.

La Manifestazione ispira e innova con un ricco palinsesto di eventi che includono Talk, Tavole Rotonde e installazioni. La 62ª edizione del Salone del Mobile.Milano si distingue per il suo approccio neuroscientifico, evidente nel nuovo layout espositivo progettato da Lombardini22. La proposta culturale coinvolge i visitatori lungo tutto il percorso espositivo.

"Interiors by David Lynch. A Thinking Room"

Padiglioni 5-7 – Due "stanze del pensiero" curate da Antonio Monda, immaginate come porte simboliche per immergersi nella Manifestazione.

"Under the Surface" Padiglione 10

Installazione che riflette sull'importanza della sostenibilità idrica nel design dell'arredobagno.

"All You Have Ever Wanted to Know About Food Design in Six Performances"

Arena Food Design (Padiglioni 2-4) Palcoscenico che presenta una visione inedita e originale sul presente e futuro degli ingredienti attraverso riflessioni, esposizioni, talk e tasting experience.

"Drafting Futures. Conversations about Next Perspectives"

Arena "Drafting Futures" (Padiglione 14)

Descrizione: Talk e Tavole Rotonde curate da Annalisa Rosso che esplorano il ruolo del progetto, del design e dell'architettura nel comprendere il presente e immaginare il futuro. Intervistati:

Francis Kéré, architetto, fondatore Kéré Architects, intervistato da Giulia Ricci (17 aprile, ore 11.00-13.00)

John Pawson CBE, architetto, intervistato da Deyan Sudjic OBE (18 aprile, ore 11.00-13.00)

Jeanne Gang, FAIA, FRIBA, socia fondatrice Studio Gang, intervistata da Johanna Agerman Ross (19 aprile, ore 11.00-13.00)

Hans Ulrich Obrist, direttore artistico della Serpentine Gallery, intervistato da Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile.Milano (20 aprile, ore 11.00-13.00)

"Nautica e design: le influenze positive del Made in Italy" (16 aprile, ore 16:00): Un confronto tra progettisti e aziende sull'importanza del design nell'industria nautica, in collaborazione con il Salone Nautico Internazionale di Genova.

"Form Follows Formulation: Maria Cristina Didero in conversation with Aesop" (17 aprile, ore 16:00): Una conversazione con il celebre marchio australiano di skincare Aesop, focalizzata su design ed esperienza del cliente.

"Il comparto arredo, eccellenza del Made in Italy: investimenti strategici e vantaggi competitivi per lo sviluppo internazionale della filiera" (18 aprile, ore 16:30): Un panel curato da Intesa Sanpaolo che esplorerà la sostenibilità e gli investimenti come driver per lo sviluppo del settore dell'arredamento.

"New Shapes of Hospitality" (19 aprile, ore 16:00): Un evento dedicato all'evoluzione del settore dell'ospitalità, alla scoperta di nuove opportunità e mercati.

"The Present and Future of Artificial Intelligence" (20 aprile, ore 16:00): Un incontro focalizzato sul significato dell'Intelligenza Artificiale nell'architettura e nella progettazione, esplorando il suo potenziale impatto sul settore.

Bookshop Corraini Mobile

Accanto all’Arena, sarà allestito il Bookshop Corraini Mobile, a cura di Corraini Edizioni, che offre una vasta selezione di pubblicazioni internazionali dedicate al mondo del design, dell'arte e dell’illustrazione.

Non mancheranno libri per bambini, manifesti, grafiche in tiratura limitata e altri oggetti d'arte e rarità.

Il Salone del Mobile 2024 si svolgerà a Milano, presso il grande complesso fieristico di Fiera Milano, situato nella periferia nord-ovest della metropoli, precisamente a Rho.

In Metropolitana: La linea rossa (M1) della metropolitana milanese termina proprio alla stazione Rho Fiera, assicurando un collegamento veloce e diretto dalla città1.

In Treno: Dalla stazione ferroviaria Rho Fiera, puoi arrivare agli spazi del Salone del Mobile comodamente a piedi2.

Dagli Aeroporti: Gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio offrono diverse opzioni per raggiungere il centro di Milano1.

Il Salone del Mobile si svolgerà da martedì 16 aprile fino a domenica 21 aprile 2024.

La manifestazione è riservata agli operatori di settore con apertura al pubblico nelle sole giornate di sabato 20 e domenica 21 aprile.

Gli studenti possono visitare la manifestazione nei giorni 19, 20 e 21 aprile.

Orari Visitatori: 9.30 - 18.30.

I biglietti per i visitatori (non operatori) saranno disponibili in prevendita a prezzo ridotto fino alle 23.59 (CEST) del 12 aprile. A partire dal 13 aprile sarà invece in vigore la tariffa intera.

Biglietto 1 giorno Prevendita online (fino al 12/04): € 40,00 Online (dal 13 al 21/04): € 45,00 In cassa (20 e 21/04): € 55,00

I prezzi si intendono IVA inclusa Pagamento: sono accettati pagamenti con carte di credito Visa, Mastercard, American Express, Union Pay e con i wallet digitali Google Pay e Apple Pay

Il SaloneSatellite è aperto al pubblico per tutta la durata della fiera, con ingresso gratuito da Cargo 3.

Per informazioni: 0280898962 - dalle ore 8.00 alle ore 20.00, da lunedì a sabato e domenica 21 aprile Biglietti per studenti:

Gli studenti possono accedere alla fiera da venerdì 19 a domenica 21 aprile.

Gli studenti che visitano la fiera singolarmente o in piccoli gruppi devono acquistare il biglietto di ingresso online dopo essersi registrati, selezionando il Tipo Utente 'Pubblico generico'. All’ingresso o durante la visita può essere richiesto di esibire unitamente al titolo di ingresso, una tessera universitaria o altro documento che attesti lo status di studente.

I biglietti saranno disponibili online a prezzo ridotto, per gli acquisti in cassa dal 19 al 21 aprile sarà invece in vigore la tariffa intera.

Biglietto 1 giorno Studente Iva inclusa Online (fino al 21/04) € 15,00 In cassa (dal 19 al 21/04) € 20,00

Al momento dell'ordine è necessario indicare il giorno della visita. Una volta completato l'ordine, il giorno può essere modificato in ogni momento, anche durante la manifestazione, nell’area riservata, dalla pagina 'Riepilogo ordini’. Non sarà consentito l'ingresso in un giorno non prenotato e diverso da quello indicato sul biglietto. Gruppi studenti

Per gruppi superiori a 10 studenti è possibile acquistare i biglietti attraverso un canale dedicato e con pochi passaggi tutti i componenti del gruppo riceveranno i biglietti in formato elettronico.

Inviare una mail a groups@salonemilano.it e riceverete il link al form di registrazione. Compilatelo con i dati della scuola o università che organizza la visita. Riceverete una mail con le credenziali per accedere all’area riservata. Una volta loggati, potrete scegliere il tipo di biglietto (Studente o Docente per gli eventuali docenti accompagnatori) e la quantità.

Biglietto Studente 1 giorno Online (fino al 21/04) € 15,00

Biglietto Docente 1 giorno (per accompagnatori) Prevendita online (fino al 12/04): € 40,00 Online (dal 13 al 21/04) € 45,00 In cassa (dal 19 al 21/04): € 55,00

Operatori

Gli operatori di settore possono visitare la manifestazione dal 16 al 21 aprile, dalle 9.30 alle 18.30.

Nella categoria degli operatori rientrano, tra gli altri: architetti e designer, buyer, decoratori d'interni, distributori e rivenditori, esportatori e importatori, facility manager, general contractor, lighting designer, produttori. Novità di quest’anno: ci sarà un unico tipo di biglietto Operatore, da 6 giorni, che consente l’ingresso in tutti i giorni di manifestazione. Tutti i biglietti di ingresso sono personali e non cedibili e consentono un massimo di 2 ingressi nello stesso giorno.

Al momento dell'ordine è sempre necessario indicare i giorni della visita. Se necessario, le date possono essere cambiate in ogni momento, anche durante la manifestazione, nell’area riservata, dalla pagina 'Riepilogo ordini’. Tutti i biglietti vengono inviati via mail e possono essere scaricati anche dalla pagina 'Riepilogo ordini’ nel sito. I biglietti saranno disponibili in prevendita a prezzo ridotto fino alle 23.59 (CEST) del 12 aprile. A partire dal 13 aprile sarà invece in vigore la tariffa intera. Biglietto 6 giorni Prevendita online (fino al 12/04): € 50,00 Online (dal 13 al 21/04): € 60,00 In cassa (dal 16 al 21/04) € 70,00

