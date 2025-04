Dentro il parco Forlanini. Cani e padroni (quasi) felici: "Ma servono più controlli"

Con i suoi oltre 500mila metri quadrati di superficie è uno dei parchi più grandi della città, affacciato su viale Forlanini e confinante con l’aeroporto di Linate. È il parco Forlanini, nella periferia est della città. Una grande area verde dentro al quale trovano spazio i campi sportivi, le palestre e la piscini del Saini, le aree attrezzate per i bambini e altre per i cani, un chiosco, viali dove pedalare e anche un laghetto popolato di tartarughe e pesci.

Un parco "molto migliorato nel tempo - spiega la signora Ivana che lo frequenta da 15 anni insieme ai suoi due cocker - Soprattutto per i cani l’area è ampia e loro sono felici, anche se si potrebbe fare di più. Certo, spesso problemi di convivenza con chi non ha cani, soprattutto il sabato e la domenica. Ci vorrebbe più educazione da parte di tutti". Per quanto riguarda la sicurezza, anche Ivana, dice di aver "fatto anche dei brutti incontri, perché purtroppo la gente che lo frequenta non è sempre bella. Sarebbe bello se ci fossero più controlli". L’altra criticità che la signora segnala è quella del parcheggio: "Dal lato del Saini è asfaltato molto bene, dall’altro lato invece ci sono dei crateri enormi".