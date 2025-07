Demolita l’area industriale. "Salvate il caminone"

"L’ex cartiera? Si conservi almeno il camino come simbolo d’identità e memoria". Sostenuto da una petizione sottoscrivibile al link www.change.org/caminone_excartiera, è l’appello della lista civica Bareggio2013 mentre proseguono i lavori di demolizione dell’edificio industriale, destinato a lasciare il posto a un progetto di restyling con una nuova piazza, un centro polivalente e due complessi residenziali.

"L’ex cartiera rischia di scomparire completamente; eppure, l’amministrazione attuale potrebbe ancora distinguersi lasciando un segno concreto – afferma Emiliano Fornaroli della lista civica Bareggio2013 –. Se la demolizione è in fase avanzata, lasciamo almeno un simbolo: il grande camino".

"C’è ancora possibilità di conservare qualcosa di concreto, che possa essere ammirato oggi e dalle generazioni future", rimarca Matteo Calati. Secondo i promotori della petizione, il "caminone", ciminiera di 34 metri a doppia canna in mattoni, avvolta da una cappa in calcestruzzo, ha un ingombro minimo che non sottrarrebbe metrature al costruttore, ma avrebbe un impatto visivo forte e simbolico.

"L’ex cartiera ha un valore sociale profondo: rappresenta il lavoro, la fatica, il riscatto e le speranze d’intere generazioni. Ogni mattone racchiude una storia che merita di essere conosciuta". E le firme raccolte sono già 178, poi l’appello alla sindaca Linda Colombo.

