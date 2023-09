Degrado e abusi edilizi. Gli orti raddoppiano. Via alla riqualificazione

L’area degli orti comunali sarà riqualificata, attrezzata e gestita da un nuovo regolamento. Sono una sessantina gli appezzamenti lungo via Fontanile, in stato di degrado, con costruzioni abusive, lamiere e tettoie sparse tra i rovi, manufatti rudimentali che cadono a pezzi, che l’Amministrazione comunale ha deciso di riprogettare. L’obiettivo è di modificare tutta l’area, rendendola più bella e adatta alle esigenze degli ortisti, prima di procedere alle assegnazioni per la nuova graduatoria (la scadenza delle concessioni agli attuali assegnatari è il 31 dicembre 2023). Le richieste sono numerose, per questo tra gli interventi in programma, oltre al rifacimento della recinzione e il riordino delle parti comuni c’è anche una sistemazione generale che porterà gli appezzamenti da 60 a oltre 100. "Abbiamo iniziato un importante percorso per rispondere a un’esigenza espressa da molto tempo dalla cittadinanza - spiega l’assessore all’Ambiente Chiara Silvestrini -. Gli appezzamenti non hanno mai avuto la cura e la manutenzione costante di cui hanno bisogno. Per questo, abbiamo deciso di intervenire e ripensare la gestione. Stiamo valutando la possibilità di coinvolgere gli Enti del Terzo Settore esperti, per migliorare il servizio". Per l’affidamento a un nuovo gestore l’Amministrazione ha pubblicato una manifestazione di interesse, c’è tempo fino al 31 ottobre per candidarsi. Mon.Gue.