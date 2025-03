Deficit uditivi, donazione per Alfa. Duemila euro per assistenza e aiuti

Il Lions club Milano alla Scala sosterrà con 2mila euro le attività di Alfa, associazione lombarda delle famiglie degli audiolesi, che aiuta le persone con deficit uditivi e i loro congiunti. La donazione, che s’inserisce in un più ampio contesto di collaborazione tra i Lions e Alfa, è stata annunciata durante l’ultimo meeting del club, al quale ha partecipato anche Umberto Ambrosetti, professore di audiologia all’Università degli studi di Milano. Nel suo intervento, il docente ha sottolineato l’importanza di una diagnosi precoce e di percorsi mirati nella cura della sordità, una condizione che si manifesta in 1-2 nati su mille e che, "se trattata precocemente – ha osservato Ambrosetti - può avere ottimi margini di recupero anche in termini di acquisizione del linguaggio e prestazioni scolastiche. L’udito è un senso fondamentale, un hub cognitivo di contatto col mondo". "Svariati i progetti ai quali l’associazione lavora – ha detto Giovanni Barin, consigliere di Alfa – tra questi, c’è anche l’installazione di dispositivi per migliorare la qualità del suono nei teatri, a beneficio delle persone con difficoltà uditive".

Presenti al meeting anche il presidente del Lions Milano alla Scala Giosuè Leocata, il presidente del comitato dei soci Artilio Bini, già primario di otorinolaringoiatria all’ospedale di Vizzolo Predabissi, e i referenti dell’azienda Amplifon, che in Italia conta 200 filiali e 1.200 protesisti.

Alessandra Zanardi