Area C Milano, l’aumento non ferma le auto. Ecco il confronto degli ingressi prima e dopo il 30 ottobre

Milano – Il capogruppo di Europa Verde in Comune Carlo Monguzzi parte di nuovo in pressing sulla Giunta comunale, stavolta sugli ultimi dati relativi ad Area C, il ticket d’ingresso nella Cerchia dei Bastioni, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, che dallo scorso 30 ottobre è aumentato da 5 a 7,50 euro. Monguzzi, con una tabella mostrata sul suo profilo Facebook, mette a confronto i dati sugli ingressi in Area C prima e dopo la stangata ed arriva alla seguente conclusione: l’incremento del prezzo per entrare in macchina nel centro storico non ha avuto un impatto significativo sulle abitudini degli automobilisti milanesi.

Ma ripartiamo dai dati. Ecco il numero di ingressi in Area C, nell’arco di 24 ore, in una settimana pre-rincaro: lunedì 23 ottobre: 134.909; martedì 24: 137.874; mercoledì 25: 146.540; giovedì 26: 150.755; venerdì 27: 146.964; sabato 28: 127.616. Nella settimana successiva a quella dell’aumento del ticket da 5 a 7,50 euro, i dati sugli ingressi nella Cerchia dei Bastioni non sono molto differenti: lunedì 6 novembre: 132.746; martedì 7: 145.461; mercoledì 8: 148.247; giovedì 9: 144.609; venerdì 10: 158.396; sabato 11: 133.407.

Il verde Monguzzi, dopo aver fornito i numeri sui social, commenta: "L’aumento del ticket di area C (in vigore dal 30 ottobre) non pare aiuti a ridurre gli ingressi giornalieri (h 24) nel centro di Milano. Ho messo a confronto una settimana di novembre con una omologa di ottobre, e la media di novembre è di 143mila ingressi al giorno, e quella della settimana di ottobre è 140 mila. Tutti i consiglieri comunali avevamo sommessamente suggerito che un aumento piccolo non avrebbe sortito effetti ma avrebbe solo fatto arrabbiare. Anche area B non produce effetti: il confronto degli ingressi (7.30-19.30) tra ottobre 2023 e ottobre 2022 vede un aumento giornaliero di 22 mila. Ma tranquilli domani (oggi, ndr ) inizia la tre giorni sulla mobilità e vi diranno che va tutto benissimo. Ma questa è la realtà con i dati ufficiali, il resto è propaganda".

L’appuntamento citato da Monguzzi inizierà oggi alle 10.30, all’Upcycle Milano Bike Cafè in via Ampere 59, in cui si svolgerà il primo appuntamento del Forum della Mobilità organizzato dal Comune. L’incontro prevede un confronto aperto con la Consulta cittadina per la Mobilità attiva e per l’Accessibilità. Interverranno Arianna Censi, assessora alla Mobilità, Matteo Colleoni, professore all’Università Milano Bicocca, e Nicola Nicoliello, responsabile dell’Unità Pianificazione Attuativa e Ciclabilità del Comune.