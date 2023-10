Area C Milano, nuove tariffe da lunedì 30 ottobre: cosa cambia

Milano, 28 ottobre 2023 - Scatta l’aumento del ticket di Area C a Milano da lunedì 30 ottobre 2023. Per entrare nella Ztl della Cerchia dei Bastioni, vale a dire la zona più centrale della città a traffico limitato, il biglietto giornaliero passa dagli attuali 5 euro a 7,5 euro. Aumentano anche le altre tariffe e quella scontata per i residenti a partire dal 51esimo ingresso.

Il Comune di Milano, inoltre, ha deliberato cambiamenti al pagamento della sosta sulle strisce blu. Per garantire la rotazione dei posti, dal 1° novembre 2023 nella Cerchia dei Bastioni la sosta a pagamento è consentita per un massimo di due ore, senza possibilità di ulteriore estensione. Non si paga, invece, tra le 24 e le 8 del giorno dopo.

L’accesso dei veicoli all'Area C è regolamentato con l'acquisto di un ticket giornaliero. E' gratuito solo per alcune tipologie di veicoli: le auto elettriche e ibride, oltre a scooter, moto, tricicli e quadricicli elettrici, veicoli che trasportano disabili (minuti di contrassegno) e persone dirette al pronto soccorso, sul sito del Comune di Milano è possibile consultare tutte le regole.

Dal 30 ottobre 2023 scattano gli aumenti di prezzo per l'ingresso: 7,5 euro mentre i residenti, a partire dal 51mo ingresso, pagheranno 3 euro. Un incremento del 50% deliberato dalla Giunta Comunale per disincentivare ulteriormente l'uso dell'auto in centro città, volendo spingere sui mezzi pubblici, per i quali da gennaio 2023 è scattato l'aumento Istat del prezzo del biglietto, passato da 2 a 2,2 euro.

• Da 5 a 7,5 € - Per tutti i veicoli • Da 2 a 3 € - Per i residenti (a partire dal 51mo accesso/anno) • Da 3 a 4,50 € - Veicoli di servizio e veicoli in sosta nelle autorimesse del centro aderenti all’iniziativa • Da 15 a 22,50 € - Tutti i veicoli, ad eccezione degli NCC, che hanno effettuato il pagamento della rispettiva somma di accesso oltre le ore 24:00 del giorno successivo all’accesso ed entro il termine delle ore 24:00 del settimo giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’accesso senza ticket • Da 40 a 60 € - Veicoli adibiti a NCC fino a 8 metri • Da 65 a 97,50 € - Veicoli adibiti a NCC compresi tra 8,01 e 10,50 metri • Da 100 a 150 € - Veicoli adibiti a NCC superiori a 10,50 metri • Da 5 a 7,50 € - Veicoli adibiti a NCC superiori a 9 posti: dedicati al trasporto degli alunni iscritti alle scuole medie e inferiori per uscite didattiche, d’istruzioni e sportive con destinazione interna all’Area C; dedicati al trasporto degli alunni iscritti ai licei per uscite didattiche, d’istruzione e sportivi con sede all’interno di Area C e destinazione esterna alla stessa.

L'Area C di Milano, delimitata da 43 varchi elettronici che leggono le targhe, comprende diverse strade nel centro storico della città, nelle quali è vietato l'ingresso per alcune tipologie di veicoli. È attiva dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30. Non è attiva il sabato e nei giorni festivi. Vi si accede acquistando un ticket giornaliero, che vale per tutti gli ingressi effettuati dal medesimo veicolo in una stessa giornata fino alle 19.30.

Decidendo di sostare in una delle autorimesse convenzionate, (qui l’elenco) e sostando per più di un'ora sarà possibile usufruire del ticket di ingresso in “Area C” a 4,5 euro (invece di 7,5). La tariffa massima oraria per la sosta in Autorimessa non potrà superare i 6 euro. Il tagliando di ingresso in “Area C” a 4,5 euro viene venduto direttamente dall’autorimessa e deve essere obbligatoriamente attivato entro la mezzanotte dello stesso giorno in cui si è effettuato l’accesso nella Ztl Cerchia dei Bastioni.

Prevista anche la completa dematerializzazione del pagamento. I ticket cartacei per l'ingresso in Area C non sono più in vendita. Chi è in possesso dei ticket cartacei potrà utilizzarli, senza integrazione della somma, attivandoli online fino al 29 ottobre 2024.

Domenica 29 e lunedì 30 ottobre sospesi l’acquisto e l’attivazione dei ticket Area C sui canali on line, SMS, ricevitorie LISPay e Mooney, bancomat di banca Intesa San Paolo e parcometri in strada per aggiornamenti dei sistemi informatici. I canali di pagamento Telepass, Bloomfleet, Unipoltech, PayPal e RID non subiranno interruzioni. I transiti di lunedì 30 ottobre potranno essere regolarizzati entro la mezzanotte di martedì 31 ottobre. Coloro che hanno effettuato l'accesso in Area C il 23 ottobre e non hanno ancora regolarizzato il pagamento, possono farlo chiamando il call center 02.48684001 dalle 7.00 alle 24.00. Le aziende che hanno necessità di accedere in Area C il 30 ottobre, nella fascia oraria 8 – 10, per interventi in emergenza, possono regolarizzare la loro posizione entro la mezzanotte del 31 ottobre sul sito MyAreaC.