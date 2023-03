Daniele Scardina, aggiornamento condizioni: arrivano buone notizie

Daniele Scardina, intervento riuscito per il pugile ma è in prognosi riservata: cosa è successo

Daniele Scardina, parla il manager del pugile in coma: “Malore non legato all’allenamento”

Milano, 13 marzo 2023 – Buone notizie sulla salute di ​​​​​​Daniele ‘King Toretto’ Scardina, il pugile che dallo scorso 28 febbraio è ricoverato in coma alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano) dopo un malore avvertito al termine di una sessione di allenamento.

"Oggi è stato sottoposto a un encefalogramma che ha dato ottimi risultati”, ha detto all'Ansa il suo promoter Alessandro Cherchi. E ha aggiunto: “I medici ci dicono che stanno iniziando la diminuzione del dosaggio dei farmaci per consentire il processo di risveglio nei prossimi giorni. Non sappiamo ancora quando accadrà ma ci sono buone sensazioni”. Solo nel momento in cui riaprirà gli occhi, si potranno comprendere gli eventuali danni neurologici.

L’atleta aveva appena terminato un allenamento in palestra quando si è sentito male ed è svenuto, da quel momento non ha mai più ripreso i sensi ed è stato ricoverato in rianimazione all’ospedale “Humanitas” di Rozzano. Fondamentale l’intervento dei sanitari. Scardina è poi stato operato in seguito a un’emorragia cerebrale.

Le cause del malore di Scardina non sono state ancora accertate o comunque comunicate ufficialmente. Secondo il professor Mario Ireneo Sturla, specialista in medicina dello sport e coordinatore sanitario nazionale della Federazione pugilistica, “basta un movimento brusco del capo" perché le “vene ponte” subiscano una “torsione”, causando così un'emorragia cerebrale.

Una rappresentanza della Curva Nord dell'Inter, presente alla "Merate Boxing Night", ha voluto dedicare un coro di sostegno al pugile: “Scardina uno di noi”.

Anche il fratello di Daniele, Giovanni Scardina, ha voluto ringraziare i medici che si stanno occupando della situazione attraverso un post Instagram. "La famiglia Scardina ringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare il supporto. Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la fede”. E poi, una richiesta: “Combatte la battaglia della vita, pregate per lui”.