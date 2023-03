Daniele Scardina in prognosi riservata, l’affetto social: “Forza, sei tenace e coraggioso”

Rozzano, ore d'ansia per Daniele Scardina

Daniele Scardina King Toretto: malore per il pugile ex di Diletta Leotta. È grave

Milano, 1 marzo 2023 – Daniele Scardina è ancora ricoverato e le sue condizioni sono stabili. Il pugile di 30 anni ed ex campione intercontinentale Wbo nella categoria supermedi, è stato operato d’urgenza all’Humanitas di Rozzano, dopo aver accusato un malore al termine di un allenamento in un centro sportivo di Buccinasco.

“Abbiamo parlato con il medico, ci ha detto che il ragazzo è stabile, che ci vuole pazienza e dobbiamo pregare e basta”, ha detto Salvatore Cherchi, promoter di Scardina. “L'intervento è riuscito - ha confermato -, hanno asportato tutto il sangue ed è tutto pulito. Il problema adesso è la pazienza”.

Amici e familiari, tra cui il fratello del pugile, sono in ospedale in attesa di notizie. Ma sono in tanti a fare il tifo per il campione.

Prima tra tutti la sua ex fidanzata Diletta Leotta. In chiusura del suo collegamento dall'Allianz Stadium dove ha seguito per Dazn il derby fra Juventus e Torino Leotta, saputo poco prima dell'accaduto, ha incoraggiato l’atleta, ora ricoverato in ospedale dopo una delicata operazione: "Permettetemi un momento - ha detto la giornalista tv - voglio mandare un saluto e un forte abbraccio a Daniele Scardina. Forza!”.

"Siamo in apprensione per lo stato di salute dell'amico Daniele Scardina, è un giovane pugile e speriamo si riprenda presto”, ha detto Antonio Rossi, pluricampione olimpico di canottaggio sottosegretario della Lombardia ai grandi eventi sportivi. Insieme a lui il campione del mondo Iska (la International Sport Kickboxing Association) Mattia Faraoni. “Mi auguro - ha detto Faraoni - possa tornare in salute il più presto possibile, che vada tutto per il meglio e che i suoi sogni tornino a vivere. Spero possa raccontare che è stata solo una brutta esperienza, un brutto ricordo. Gli rivolgo un sincero in bocca al lupo”.

Anche Nicolò Zaniolo ha lasciato un pensiero dedicato a Scardina, pubblicando su Instagram una storia toccante. L'immagine del pugile accompagnata dalle mani giunte in segno di preghiera e da un cuore. “Forza campione”, ha twittato Barbara D’Urso, mentre Sfera Ebbasta su Instagram ha scritto: “Forza Bro!”. “In queste ore pensiamo al nostro amico e campione Daniele Scardina, il nostro"King Toretto. Forza Daniele, sei tenace e coraggioso! Ti aspettiamo per allenarci insieme, i guantoni sono già pronti”, ha scritto su Facebook la Cooperativa Il Balzo a corredo di una fotografia che immortala un gruppo di persone con al centro il campione. Sulla bacheca di Pugliato Italiano si legge: “Daniele non ci fare scherzi”. Numerosi dunque i messaggi dedicati al 30enne sui vari social da parte dei fan. Non mancano cuoricini, smile, quadrifogli e coccinelle. Ma anche fotografie e video delle varie imprese del puglie. Da ieri sera il tifo non si è mai fermato.