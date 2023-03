Daniele Scardina, post del fratello: “Combatte la battaglia della vita, pregate per lui”

Il post del fratello sul profilo Instagram di Daniele Scardina

Daniele Scardina, intervento riuscito per il pugile ma è in prognosi riservata: cosa è successo

Milano, 8 marzo 2023 – “Combatte la battaglia della vita, pregate per lui”. Questo il post di Giovanni, fratello di Daniele Scardina sul profilo Instagram dello stesso pugile. Il pugile, soprannominato King Toretto, ha avuto un malore e lotta per la vita: è stato operato, l’intervento è riuscito ma è ancora sedato.

E ora familiari, amici, i tantissimi tifosi tra cui l’ex fidanzata, Diletta Leotta, fanno il tifo per lui, che sta combattendo la sua sfida più grande. Otto giorni fa, era martedì 28 febbraio, il malore mentre si stava allenando in palestra.

Le parole del fratello sono una dichiarazione di speranza a cui si aggiunge a quanti seguono con ansia l’evoluzione. “La famiglia Scardina ringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare un supporto e un’attenzione incredibili e ringrazia anche tutti coloro che con un messaggio e un pensiero si sono stretti con affetto intorno al nostro Dani. Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui”.

"Oggi, mercoledì 8 marzo, alle ore 20 e come tutti i giorni vogliamo unirci in preghiera. Ovunque tu sia, chiediamo di unirti a noi con lo spirito. Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la Fede”.