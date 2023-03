Daniele Scardina migliora: ora respira in modo autonomo

Progetto senza titolo - 1

Milano, 15 marzo 2023 – "A 15 giorni dal ricovero, i progressivi miglioramenti, monitorati con l'elettroencefalogramma, hanno consentito ai medici di scalare ulteriormente i sedativi e di far respirare il paziente in modo autonomo. Situazione quindi in lieve miglioramento ma è ancora presto per esprimersi sulla prognosi in termini di velocità e qualità della ripresa".

L'ospedale Humanitas di Rozzano ha puntualizzato così, con un comunicato su richiesta della famiglia, le condizioni di salute di Daniele Scardina, il pugile che dallo scorso 28 febbraio è ricoverato per un grave malore al termine di un allenamento in palestra.

Il malore in palestra

L’atleta aveva appena terminato un allenamento in palestra quando si è sentito male ed è svenuto, da quel momento non ha mai più ripreso i sensi. Fondamentale l’intervento dei sanitari. Scardina è poi stato operato in seguito a un’emorragia cerebrale.

L’affetto dei social

Daniele Scardina e Diletta Leotta ai tempi della loro relazione

Diletta Leotta

La storia d’amore risale a un paio di anni fa, ma l’affetto e la stima sono rimasti intatti. Diletta Leotta, la giornalista volto, aveva voluto dedicare un pensiero al suo ex fidanzato. In chiusura del collegamento dall'Allianz Stadium al termine del derby fra Juventus e Torino Leotta aveva incoraggiato l’atleta subito dopo la notizia del malore: "Permettetemi un momento - ha detto la giornalista tv - voglio mandare un saluto e un forte abbraccio a Daniele Scardina. Forza!”.

L’affetto social

Quello di Diletta Leotta non è stato l’unico messaggio di incoraggiamento per “King Toretto” (il nickname di Daniele Scardina), subissato dall’affetto di amici e fan sui social. Tra i tanti messaggi di vicinanza quelli di Antonio Rossi, pluricampione olimpico di canottaggio sottosegretario della Lombardia ai grandi eventi sportivi; il campione del mondo Iska (la International Sport Kickboxing Association) Mattia Faraoni. Ma anche il calciatore Nicolò Zaniolo, Barbara D’Urso, Milly Carlucci e Sfera Ebbasta.