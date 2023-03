Malore Daniele Scardina, il messaggio di Diletta Leotta: “Forza Dani”

La storia d’amore risale a un paio di anni fa, ma evidentemente l’affetto e la stima sono rimasti intatti. Diletta Leotta, la giornalista volto della piattaforma sportiva Dazn, ha voluto dedicare un pensiero al suo ex fidanzato Daniele Scardina, vittima di un grave malore nella serata di ieri, martedì 28 febbraio, dopo un allenamento.

In chiusura del suo collegamento dall'Allianz Stadium dove ha seguito per Dazn il derby fra Juventus e Torino Leotta, saputo poco prima dell'accaduto, ha incoraggiato l’atleta, ora ricoverato in ospedale dopo una delicata operazione: "Permettetemi un momento - ha detto la giornalista tv - voglio mandare un saluto e un forte abbraccio a Daniele Scardina. Forza!”.

Omaggio social

La giornalista ha voluto mandare un abbraccio a Scardina anche in termini virtuali. “Forza Dani” ha scritto Leotta in un messaggio postato tra le storie sul suo profilo Instagram, esprimendo il suo sostegno all’ex fidanzato ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo un malore in allenamento, corredandolo con un'emoticon con le mani giunte in segno di preghiera.