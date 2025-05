Da Ikea all’edilizia. I "recruiting day"

Una giornata dedicata a chi è interessato a lavorare nell’ambito delle costruzioni e ristrutturazioni, infrastrutture e grandi opere stradali, reti idriche, impianti tecnologici ed energetici. L’appuntamento è per domani, giovedì 15 maggio, dalle 10 alle 12, al centro commerciale Porte di Milano a Cesano Boscone ed è stato organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con Ranstad e alcune aziende del territorio che operano nel settore edilizia.

L’incontro inizierà con la presentazione delle offerte di lavoro disponibili e successivamente si potranno sostenere i colloqui di selezione per tutte le posizioni lavorative ricercate con gli esperti di orientamento e selezione del personale delle aziende presenti, di Afol Metropolitana e di Ranstad. Con l’aiuto dei recruiter sarà possibile esplorare le opportunità lavorative disponibili, non solo nell’ambito delle costruzioni, ma anche per altri settori.

Per chi desidera lavorare per Ikea Italia, l’appuntamento è con il recruiting day organizzato martedì 20 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, all’Afolmet Red Point di San Giuliano Milanese. Ikea Italia è attualmente alla ricerca di 80 nuove risorse da inserire prevalentemente nel punto vendita di San Giuliano Milanese, ma anche nelle sedi di Carugate e Corsico. Le figure ricercate sono per addetti e addette alla logistica, alla vendita, alla cassa e alla ristorazione.

Durante l’appuntamento sarà possibile sostenere un colloquio di preselezione con i recruiter di Afol e avere l’opportunità di proseguire l’iter. È consigliabile già candidarsi alle figure ricercate su afolmet.it e portare con sé il curriculum vitae aggiornato su smartphone. Per iscrizioni agli appuntamenti e le posizioni ricercate afolmet.it. Per informazioni trovalavoro@afolmet.it.