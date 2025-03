Da Conca del Naviglio a corso Genova, tra cantieri e prelibatezze

Cucchi Torno ad aggirarmi, dopo lungo tempo, in via Conca del Naviglio, dove soprattutto inizialmente incontro lavori in corso e dunque, spostandomi in via Collodi, le operazione per il Pan (Parco Amphitheatrum Naturae), giunti, come da imponente avviso, alla loro terza fase, la cui conclusione è prevista per il prossimo maggio. Speriamo... In ogni caso, proseguo e dopo pochi passi rivedo, nel suo squallore, l’abbandono della casa dove spicca ancora la scritta “Nuova Ceramica Conca Naviglio“ e lì accanto altri segni di triste abbandono... Cammino oltre la più incoraggiante scritta “Pilates“, che peraltro, confesso, non proprio mi attira e passo per un cunicolo dove mi si affacciano varie immagini dipinte mentre leggo la scritta di altri lavori: “Lamers Scavi“. Eccomi allora al Giardino Attilio Rossi, dove faccio qualche passo, ma poi decido di tornare al più bello e nobile scorrere delle acque in quella vasca che è la Conca della Viarenna (o Conca del Vallone, costruita dalla Veneranda Fabbrica del Duomo tra il 1551 e il 1558), dove, sporgendomi tra le griglie, contemplo l’imponente edicola quattrocentesca con un grande stemma e la scritta in latino. Osservo poi la facciata della Chiesa del Buon Pastore, con la porta chiusa sulla quale i soliti incivili hanno fatto le loro scritte… Sopraggiungo in viale Gabriele D’Annunzio e qui mi chiedo incerto da che parte dirigermi, mentre vedo sfrecciare in continuazione macchine come su un’autostrada. Resto per un po’ sul marciapiede, a destra e mi stupiscono le molte botteghe chiuse, che mi comunicano un’ombra di tristezza. Sono ben presto in piazza Cantore e qui imbocco il da me amato Corso Genova, e arrivo in un piacevole luogo di sosta per una merenda con cappuccino e ottimo muffin da “Il Fornaio“, dove trovo sempre una distinta e gentile accoglienza. Il viaggetto è stato quindi molto vario, tra belle e meno belle cose, com’è del resto nella norma della realtà cittadina. E non solo, naturalmente…