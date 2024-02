Milano ricorda le vittime del naufragio di Cutro: in largo Cairoli c’è anche Cecilia Strada

Milano, 25 febbraio 2025 – Centinaia di persone si sono ritrovate in largo Cairoli a Milano per ricordare le 94 vittime del naufragio di Cutro, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023. Sotto le bandiere di Emergency, Mediterranea Saving humans, Resq, Libera e Cgil si sono alternati i protagonisti del salvataggio in mare e anche alcune persone salvate e divenute attiviste per la causa.

Cecilia Strada ha raccontato cosa significa trovarsi nel Mediterraneo a tentare di salvare vite, in una situazione di estrema difficoltà soprastante causa delle regole dettate dal governo, che impone lunghi tragitti e blocca gli equipaggi.

Tra gli intervenuti anche Ibrahima Lo, rimasto per 6 mesi nelle prigioni libiche quando aveva 16 anni prima di essere salvato a largo della costa italiana. Il giovane senegalese ha raccontato la sua odissea nel libro Pane e acqua" presentato nelle scuole di tutta Italia e anche al Parlamento europeo.