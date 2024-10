Curva Sud come la Nord, i clan mafiosi dietro la tifoseria: Vottari e la scalata ai soldi di Lucci

Una guerra tra esponenti di gruppi contrapposti che potevano contare sull’appoggio di personaggi legati alle ’ndrine. Una lotta per il potere a San Siro con i clan a coprire le spalle sia a chi voleva difendere la primazia sia a chi voleva ribaltare lo status quo per mettere le mani sulla “gallina dalle uova d’oro”. È questo lo scenario che emerge dall’indagine della Dda che ha portato al fermo di Daniele Cataldo per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli, legato alla fazione che puntava a spodestare Luca Lucci dal trono della Sud milanista. È vero che, a differenza della Nord interista, non è stata contestata l’aggravante mafiosa nell’inchiesta madre “Doppia Curva”, ma è altrettanto vero che la Procura ha evidenziato che i contatti tra ultrà rossoneri e “ambienti della criminalità organizzata calabrese” danno comunque “l’idea di un progressivo avvicinamento tra delinquenza da stadio e ‘ndrangheta dagli sviluppi ad oggi non prevedibili”.

Il 13 aprile 2018, gli investigatori della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Domenico Balsamo, intuiscono da una telefonata intercettata che Domenico ’Mimmo‘ Vottari, precedenti per omicidio, armi e stupefacenti, progetta di “acquisire, anche con l’uso della forza, la gestione di alcuni spazi della Curva Sud”. Vuole il primo anello blu, settore che si trova sotto quello di Lucci.

Proprio quel pomeriggio, poco dopo le 18, Vottari incontra a Castellazzo di Bollate Giuseppe Calabrò alias ’Dutturicchiu‘, eminenza grigia che fonda “il suo peso criminale” sugli “stretti vincoli parentali con famiglie di ’ndrangheta degli Staccu di San Luca e dei Barbaro-Papalia di Platì”. “Il gruppo è mio, creato da me – esordisce Vottari, facendo riferimento ai Black Devil –. Il mondo del calcio... è vero o no! È una cosa a parte... Ci sono soldi a palate”. Poi aggiunge che le sue mire risalgono a 12 anni prima, ma che poi l’arresto e il carcere l’hanno costretto ad accantonarle.

Ora intende riprendersi quello che gli è stato sottratto da Lucci e da Giancarlo Lombardi ’Sandokan‘. Che ovviamente non sono d’accordo: “No no, noi il posto non glielo diamo a nessuno”, la frase che Vottari si sentirà ripetere da un “amico calabrese” che ha parlato con la controparte. La reazione del respinto è violenta, tanto che deve intervenire “il platiota Sarino”, che altri non è che Saverio Trimboli, legato a Lucci e descritto come “intraneo alla ’ndrina Barbaro-Papalia di Platì, cosca estremamente operativa in Lombardia”. Vottari non fa passi indietro: “Glielo abbiamo detto “La cosa la dobbiamo risolvere””, spiega a Calabrò, direttamente coinvolto nella questione. Per prima cosa, ’Dutturicchiu‘ cerca di capire chi sia Sarino per pesarne l’importanza: “Si è maritato una nipote... di Rocco Papalia... cioè una prima cugina di un nipote mio... che è Papalia... che poi questo... Rocco u Sparitu... era pure un nipote acquisito”. Vottari vuole rompere il “monopolio” e mettere le mani sullo stadio, “che è pane”, e sul suo indotto nero: biglietti, pullman per le trasferte, merchandising. Ha intenzioni bellicose, platioti permettendo: “Questo me lo mangio – riferito a Lucci –. Gli mando una squadra, già l’altra volta mi hanno detto “Mimmo, io vado e te lo prendo ora... hanno ’sto bar di Sesto San Giovanni... io te lo prendo, te lo ’torco‘, lo metto nel cofano e te lo porto qua da te”... Luca Lucci”.

Vottari ha già pensato a tutto, a cominciare dalle persone ’pulite‘ da usare come frontman. Quando il ’Toro‘ viene arrestato il 4 giugno 2018 in un’operazione antidroga, pregusta la svolta: “È il momento giusto, la situazione si è capovolta”. Mimmo e i suoi si muovono per stabilire un canale diretto con il club, ma a fine agosto, annotano i pm, “si apprendeva che la società Ac Milan aveva vietato, presumibilmente per ragioni di ordine pubblico, l’esposizione dello striscione e di qualsivoglia stendardo presso il settore occupato dalla compagine di Domenico Vottari”. Nelle settimane successive, Calabrò si eclissa. Il 9 novembre, una bomba carta deflagra davanti al lounge bar di Vottari a Solaro. E poi parte la serie di intimidazioni ad Anghinelli che porteranno all’agguato di via Cadore. “Quando c’era qualcuno che voleva fare un attimo lo scemo nella Curva del Milan – commenterà due anni dopo Pino Caminiti – l’han seccato! È vivo ma è come un vegetale”. Fine della corsa.