Fermato ultrà del Milan Daniele Cataldo, braccio destro di Lucci. Sparò al narcos Enzo Anghinelli

Milano, 17 ottobre 2024 – Quello che rischiava di diventare un cold case senza soluzione è stato risolto dagli investigatori della Squadra mobile. A cinque anni e mezzo dal tentato omicidio di Enzo Anghinelli, narcotrafficante oggi cinquantunenne sopravvissuto per miracolo a un agguato a colpi di pistola avvenuto la mattina del 12 aprile 2019, è arrivata la svolta.

All'alba di giovedì 17 ottobre, gli agenti guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Domenico Balsamo hanno fermato a Sesto San Giovanni Daniele Cataldo, che secondo le indagini era alla guida della moto che si è affiancata all'auto della vittima a un incrocio semaforizzato. Il cinquantaduenne è un nome storico della curva Sud rossonera, precedenti per droga e rapina, luogotenente di Luca Lucci, il "Toro", capo indiscusso del secondo anello blu in carcere da dieci giorni dopo l'inchiesta che ha decapitato i direttivi del tifo organizzato rossonerazzurro.

Anghinelli era stato ferito la mattina del 12 aprile 2019, quando due uomini in scooter avevano affiancato la sua Ford in via Cadore e avevano sparato contro di lui cinque colpi di pistola, uno dei quali lo aveva preso allo zigomo sinistro. Portato in ospedale, "Enzino" era rimasto in coma per diversi giorni, fino a quando si era svegliato, sopravvivendo così al secondo attentato nei suoi confronti. Già nel 1998, infatti, qualcuno aveva cercato di ammazzarlo in via Forlanini, sparandogli contro, ma anche in quell'occasione si era salvato, restando per tutta la vita con una pallottola vicino al cuore.

Stando a quanto emerso dall'inchiesta coordinata dai pm Paolo Storari e Leonardo Lesti, dietro la decisione di "punire" Anghinelli ci sarebbero state le tensioni che in quei mesi vedevano protagonisti Lucci e i suoi fedelissimi contro i rivali del gruppo Black Devil di Domenico Vottari, spalleggiati secondo le indagini anche da Giancarlo Lombardi alias "Sandokan" nel tentativo di guadagnare terreno nella Sud monopolizzata dal "Toro". Anche Lucci risulta indagato in concorso. Non ha partecipato all'azione, ma secondo gli inquirenti è coinvolto nella pianificazione dell'agguato.

Il nome di Anghinelli era già noto negli ambienti criminali, visto che era stato arrestato nel 2007 e nel 2012 in un'operazione dei carabinieri che aveva sgominato un giro di droga destinata ai locali della movida e ai personaggi dello spettacolo. I militari lo avevano fermato nel 2007 mentre usciva da un autonoleggio di via Teodosio con due chili di cocaina purissima in macchina: lì gli investigatori avevano trovato in tutto 26 chili di droga, la maggior parte nascosta in una Mercedes color oro. Cinque anni dopo, Anghinelli era finito di nuovo dietro le sbarre, quando erano arrivate le ordinanze di custodia cautelare della stessa indagine, ribattezzata "White". Nel 2016, dopo una condanna a 11 anni, era tornato libero.