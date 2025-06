Cura del verde. Dopo le critiche squadre in pista

Fotografie sui social pubblicate dai cittadini che mostrano l’erba alta nelle aree verdi pubbliche. Polemiche politiche all’insegna dello slogan, "disastro verde a Rho". Una vignetta, diventata virale, che ritrae il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Claudio Scarlino, che recita, "diamo un taglio alla giungla di Rho". E nelle scorse ore il mea culpa dell’amministrazione comunale e l’annuncio che "per fronte alla situazione di criticità", saranno attivate due squadre aggiuntive con imprese diverse per il taglio dell’erba. "Ci rendiamo conto che la situazione sia problematica con conseguenti disagi per la cittadinanza, ce ne scusiamo - dichiarano il sindaco Andrea Orlandi e l’assessora all’Ambiente Valentina Giro (nella foto). Alcune imprese stanno facendo il possibile, altre sono in ritardo.

Per questo abbiamo deciso di attivare altre imprese, così da aumentare in numero delle squadre attive e recuperare l’arretrato. Confidiamo in un quadro del tutto diverso con l’inizio di agosto. Siamo consapevoli che questo non sia il decoro che tutti vorremmo, il settore competente sta lavorando con attenzione su questo fronte per migliorare le cose e contestare le inadempienze". Ma cosa è successo? Per lo sfalcio dell’erba e la pulizia di bordi stradali e marciapiedi il Comune di Rho ha affidato i lavori a quattro realtà diverse, cooperative e imprese, con una suddivisione del territorio in quattro quadranti. Ma nelle ultime settimane si sono verificate alcune inadempienze che hanno portato a contestazioni formali e sanzioni nei confronti degli operatori che non hanno rispettato i programmi previsti. Le criticità nascono per il passaggio verso il nuovo appalto. Ro.Ramp.